Mercedes Milá revela en exclusiva la oferta para presentar ‘Gran Hermano 2024’ y por qué lo rechazó

‘Gran Hermano’ ha regresado a la televisión después de 7 años de parón. El reality show más famoso de la pequeña pantalla vuelve a ser la gran apuesta de Telecinco después de toda la polémica generada por el caso Carlota Prado y su vuelta ha sido por todo lo alto, logrando un gran dato de audiencia en su gala de estreno, con Jorge Javier Vázquez al frente.

A tenor de este histórico regreso televisivo, hemos podido hablar en exclusiva con Mercedes Milá durante el FesTVal de Vitoria. La que fuera presentadora del formato durante 15 ediciones nos confiesa, entre otras muchos cosas, la intención de Telecinco de que ella fuese la presentadora de la decimonovena edición y los motivos por los que rechazó la propuesta.

A su vez, Mercedes Milá da su opinión acerca de la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco y de las palabras de José Coronado, que calificó la situación de Mediaset de «desierto por abusar de un tipo de televisión durante 20 años». ¿Cierra la puerta de forma definitiva a presentar ‘Gran Hermano’? ¿En qué momento profesional se encuentra? ¡Nos lo cuenta!

Mercedes Milá, ¿cómo estás?

MERCEDES – Muy bien, en la gloria.

Estamos en el FesTVal de Vitoria y ha sido un culebrón lo de Broncano… Decían que hasta una cuestión de estado. Tú, que siempre tienes una opinión para todo y unas palabras súper sabias, ¿qué opinas de esto?

MERCEDES – Bueno, vamos a ver, es normal que se haya armado la que se ha armado, porque además, su fichaje justo cayó en el medio de la dimisión de unos y de otros. Yo lo que sí sé es que la idea de llevar a Broncano a Televisión Española es de JP, José Pablo, que es una persona para mí muy importante, que ya no está, pero espero que vuelva algún día. A mí me gusta mucho dejar las cosas claritas.

Entonces, Broncano se ha defendido muy bien, la verdad, ha dado todos los números que le han pedido, ha dicho todo lo que le han preguntado… no tengo un pero que poner, más que desearle suerte. De todas maneras, no creo que haya nadie en Televisión Española que haya querido vivir en una pelea. Es decir, han podido ficharlo… A mí no me parece que sea un programa caro para decir que es un escándalo.

¿Cómo ves tú la vuelta de ‘Gran Hermano’?

MERCEDES – Me emociona escuchar la música, me emociona el ojo, la casa de nuevo, la gente… Lo que más me importa es la gente que trabaja para ‘Gran Hermano’. Los que van a concursar en este momento no me importan porque no los conozco. Y les deseo suerte, pero nada más. A los que sí conozco y sí quiero es al equipo que sé que se deja la piel.

¿Se echa de menos ‘Gran Hermano’? ¿O cuando ha pasado ya tanto tiempo estás acostumbrada a la nueva situación?

MERCEDES – No, yo ya no lo echo de menos, de verdad. Si hubiera querido, lo habría presentado.

Lo hablábamos con Miguel Martín, el nuevo director de Zeppelin. Como es una vuelta a los orígenes, le preguntamos si te lo habían ofrecido. ¿Ha habido contactos para volver? No me dijo que no… O sea, que entiendo que sí.

MERCEDES. – Yo te digo que sí, que me lo ofrecieron. Que se lo agradecí muchísimo a Jaime Guerra y a Alessandro Salem, el CEO de Mediaset. Se lo agradecí mucho porque fue una cosa de corazón.

¿La puerta tú la cierras definitivamente para volver a presentar ‘Gran Hermano’ o nunca se sabe?

MERCEDES – Vamos a ver, definitivamente nunca me oirás decir nada definitivamente. Imagínate si un día me dicen «Presenta esta noche ‘Gran Hermano’ porque nos hemos quedado sin nadie y lo tienes que hacer…». Pues a lo mejor me atrevería y lo haría. Pero, en principio, ese programa ya está en mi vida atrás.

Oye, este verano hemos tenido el culebrón. Hablaste de Sofía y Maite. Tú las conociste, además, porque fue tu última edición. ¿Cómo estás viviendo todo esto?

MERCEDES – Siguiéndolo como una loca.

¿Te ha sorprendido?

MERCEDES – Fíjate que he venido a entregar el premio de ‘Supervivientes’, o sea, lo he seguido minuto a minuto en contra de mucha gente que me dice que no lo entienden, pues yo no entiendo que no lo entiendan. Porque a mí me parece un programa espléndido. Entonces, ¿cómo lo he seguido? Comprendiéndolo perfectamente. Porque si pasas hambre, no duermes, te pican todos los bichos del universo… y encima, cualquier cosita que pase, ya en la vida normal, ya se arma la de Dios, imagínate en esa isla.

Entonces, ellas no dejaron llegar la sangre al río. Parecía que sí, pero no dejaron. Yo tengo que reconocer que mi ganadora era Marta. Lo dijé desde el primer momento, me lo preguntó Jorge un día, dije «Sí, yo creo que sí». Pero, a su vez, lo que ha hecho Sofía en ‘De Viernes’, me parece tan admirable, tan serio, tan valiente, que son mujeres extraordinarias.

¿Te ha sorprendido esta confesión de Sofía y Maite y todo lo que ha pasado?

MERCEDES – Claro, por eso te digo que la entrevista con Sofía en ‘De viernes’ a mí me parece un hito del periodismo. Así de claro te lo digo. Muy valientes. Muy valientes, rasgándose el corazón, o sea, buscando en su pasado, diciendo lo que no había dicho nunca para que la entiendan.

¿Estás viendo a los compis de ‘Sálvame’, que están en ‘Ni que fuéramos’?

MERCEDES – Mira, empecé a verlos, pero no me gusta.

¿Por qué?

Porque se parece demasiado a ‘Sálvame’.

Claro, es que yo creo que es ‘Sálvame’, lo dicen a veces.

MERCEDES – Es demasiado idéntico. Yo pensaba que Óscar, al que adoro, sería más creativo.

Bueno, se están soltando la melena…

MERCEDES – Soltarse la melena no es suficiente. Yo creo que tendrían que ser más creativos.