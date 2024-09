José Coronado se pronuncia en estos términos sobre la gran crisis de Telecinco: «Es un desierto»

José Coronado era el gran protagonista este martes de la presentación de la cuarta temporada de ‘Entrevías’ en el FesTVal, en el que se encuentra El Televisero. Y durante la presentación, el actor concedió una entrevista a el diario El Mundo en la que habla alto y claro de la situación que atraviesa Mediaset en audiencias.

De hecho, el pasado lunes, el estreno de la cuarta y última temporada de ‘Entrevías’ anotó mínimo histórico con un 8,7% y 699.000 espectadores en Telecinco después de que ‘Babylon Show’ sucumbiera ante ‘El Hormiguero’ precisamente con la entrevista a Jose Coronado y Luis Zahera.

«A mí no me han preocupado en absoluto los datos de audiencia», responde Jose Coronado en dicha entrevista al preguntarle por el mínimo que anotó ‘Entrevías’ en Telecinco tras haber sido uno de sus grandes éxitos de ficción en los últimos años. «Creo que da igual la serie que pongas. La ficción lo tiene cada vez más difícil en cadenas generalistas, cuando ya todo el mundo tenemos acceso a plataformas donde las vemos cuando queremos sin ninguna publicidad de ningún tipo. No sé cómo van a hacer las cadenas generalistas, pero no creo que en el prime time tenga cabida la ficción con cortes publicitarios«, sentencia sin pudor.

Tras ello, Jose Coronado se atreve a pronosticar lo que pasará con las audiencias de Telecinco ante la grave crisis que atraviesa. «Es un desierto que tienen que pasar por el abuso del tipo de televisión que han tenido durante 20 años«, recalca el actor en alusión a la apuesta de Mediaset por el corazón y los realitys con ‘Sálvame’ como gran emblema. «Al final se cayó por su propio peso. Y, claro, tiene que pasar un tiempo y tienen que pasar por un desierto para ofrecer nuevas fórmulas que capten al espectador», añade.

«Ceo que lo están haciendo muy bien y que Ghislain Barrois está haciendo un trabajo espectacular en Mediaset. Se están adaptando, pero todavía les queda tiempo. Esto no se remonta en dos meses«, añade el intérprete que da vida a Tirso en ‘Entrevías’.

Con el final de ‘Entrevías’, Jose Coronado se queda sin proyecto en Telecinco pero no descarta seguir trabajando con la cadena pues la considera su casa desde que hizo ‘Periodistas’ en 1998 y a la que le siguieron otras ficciones como ‘Los 80’, ‘El Príncipe’ y ‘Vivir sin permiso’. «Tengo muchos amigos. Desde Paolo Vasile, que está ya en Italia, a Manuel Villanueva… No puedo más que agradecer todo lo que han hecho por mí. Ahora estoy con Netflix, que acabo de terminar una serie y no sé qué haré después, pero por qué no», responde a ese respecto.