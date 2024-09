La metedura de pata de Carlos Latre con José Coronado en Telecinco que no pasó desapercibida

El primer gran duelo entre ‘El Hormiguero’ y ‘Babylon Show’ acabó con el primero sepultando al segundo, con un 21% de cuota de pantalla frente a un paupérrimo 6,1% de share. Si bien es cierto que el programa de Pablo Motos contó con la presencia de Rafa Nada, el de Carlos Latre también tuvo dos invitados de excepción, José Coronado y Luis Zahera.

Los actores visitaron el programa de Telecinco para presentar la última temporada de ‘Entrevías’, que se estrenó justo después. Ambos desvelaron algunos de los secretos del rodaje, así como algunas escenas de la ficción. Sin embargo, durante la entrevista se produjo un grave lapsus que se repitió minutos después. En un momento de la charla, hizo su entrada en el plató Xavier Sardà.

Esto ha hecho que muchos nostálgicos hayan echado la vista atrás y recordado el mítico ‘Crónicas marcianas’, donde el catalán era el presentador y Carlos Latre colaboraba imitando a diversos personajes de actualidad. Ahora, dos décadas después, los papeles se han intercambiado, ya que el cómico ejerce de presentador, mientras que Sardà colabora en el programa.

Cuando Xavier Sardà irrumpió en el plató, aseguró conocer a José Coronado desde hace muchos años, ya que sus caminos se habían cruzado en varias ocasiones. De hecho, el espacio ha emitido un fragmento de ‘Crónicas marcianas’ donde el actor acudió para presentar ‘Periodistas’, la exitosa serie de Telecinco que se emitió a finales de los 90.

El lapsus de Carlos Latre durante la visita de José Coronado

Sin embargo, ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido por parte de la audiencia. Y es que en el rótulo se podía leer la fecha de aquel programa de ‘Crónicas’, 12/01/2008. Esa sería la fecha del estreno de ‘Periodistas’ y de la visita de Coronado al recordado programa. Pero esto es algo imposible, puesto que ‘Crónicas marcianas’ finalizó sus emisiones el 21 de julio del 2005.

Por otro lado, ‘Periodistas’ se emitió en la misma cadena entre el año 1998 y el 2002, por lo tanto, en esa fecha no pudo a acudir a promocionarla. Pero el error no ha quedado ahí, ya que, una vez que ha finalizado el vídeo, no han podido compartir algunas referencias de ello, provocando las risas de todos los presentes sobre, tal y como señalaba Sardá, lo bien que se habían operado.

Pocos minutos después, Carlos Latre reiteraba el lapsus, se conoce que porque los de documentación se lo dieron mal. «2008 y se presentaba la super serie ‘Periodistas’ aquí en Telecinco», informaba, erróneamente, el comunicador. Un error del que no se percataron, pero que quedó en una divertida anécdota.