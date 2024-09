Luis Zahera se planta ante la jugarreta de Carlos Latre en ‘Babylon Show’: «Eso es falso»

Tras finalizar con un sorprendente 10,5% de share su primera semana de vida, ‘Babylon Show’ se enfrentaba este lunes a su primer cara a cara con Pablo Motos. Los elegidos por Carlos Latre para hacer frente al gigante de Antena 3 fueron los protagonistas de ‘Entrevías’, José Coronado y Luis Zahera. Y si bien la entrevista comenzó entre risas, el gallego tuvo que plantarse ante el humorista por lo que llegó a mostrar en directo.

Justo antes de estrenar la cuarta y última temporada de la ficción de Telecinco, José Coronado y su compañero se pasaron por el espacio del humorista para desvelar los últimos detalles de esta entrega. «Hemos conseguido una temporada llena de emoción, de acción, que va a dejar muy satisfecho al espectador», adelantó Coronado sobre el desenlace de la serie.

Luis Zahera corta a Carlos Latre: «¿Cómo me podéis hacer esto?»

«Es una caja de sorpresas diarias, te vuelve loco», aseguró el protagonista de ‘Entrevías’ sobre cómo es trabajar con Luis Zahera. Fue entonces cuando, indagando sobre cómo es su día a día en el rodaje, Carlos Latre sacó a relucir una curiosa práctica del gallego. «He escuchado que antes de grabar te cuentas chistes a ti mismo», comenzó señalando el presentador de ‘Babylon Show’ mientras el actor observaba algo desconcertado.

Luis Zahera, José Coronado y Carlos Latre en ‘Babylon Show’

Sin saber muy bien a qué se estaba refiriendo, Latre continuó intentando hacer justicia a la fuente que le había filtrado la información. «O tal vez es solo cuando haces monólogos…», sugirió el conductor de Telecinco sin demasiada suerte, pues Zahera tuvo que terminar corrigiéndolo. «Lo de los chistes es falso, te la liaron», espetó el gallego.

Entonces, Luis Zahera explicó que antes de comenzar las grabaciones está constantemente haciendo ejercicio por el set, moviéndose de un lado a otro y haciendo pesas. «¿Pero de qué año son las pesas?», preguntó Carlos Latre entre risas antes de mostrar en pantalla las mancuernas que el actor levanta cada día, dejando algo avergonzado a su invitado.

«¿Pero cómo me podéis hacer esto?» , preguntó visiblemente abochornado el protagonista de la ficción de Telecinco, que procedió a explicar entre risas por qué continuaba usando las mismas pesas durante tantos años. «La barnicé porque se oxidaban», aseguró el que da vida Ezequiel mientras el presentador le reprendía por usar pesas «del siglo XVIII».

El trabajo de Zahera en las Torres Gemelas

Pero los curiosos rituales de Luis Zahera de grabación en grabación no fueron la mayor sorpresa de la noche. El gallego dejó boquiabierto al presentador y a su compañero al desvelar cuál fue alguno de sus trabajos cuando vivía en Nueva York. «Hice demolición en las Torres Gemelas», confesó el intérprete dejando a todos los presentes algo desconcertados.

«Trabajaba para una empresa portuguesa, nos contrataron para demoler la planta 67. Era la de Colgate. Mi padre que tenía un humor negro terrorifico y cuando cayeron las Torres Gemelas me llamó y me dijo ‘hijo mío no habrás tenido nada que ver’”, recordó Zahera entre risas del presentador y el público, que no daban crédito a la espontánea anécdota del invitado.