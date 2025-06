Luis Zahera desvela en el 'Chester' el motivo de su plantón a Feijóo y su verdadera ideología política

Este lunes 9 de junio, Cuatro ha emitido una nueva entrega de 'Viajando con Chester' en la que Risto Mejide ha entrevistado a Luis Zahera y a Víctor Elías. Con el actor gallego ha analizado su extensa trayectoria profesional y, además, ha sacado a relucir su "gran parecido" con el político del PP Alberto Núñez Feijóo.

Ya hacia el final de la charla, el publicista quiso saber si eran amigos. Con total sinceridad, Luis Zahera dejó claro que no: "No, sinceramente amigos no somos, pero colaboramos en 2020 para unas Navidades…". "Para ser sincero, luego me llamó para una tercera colaboración. Pero mi idea de hacer aquello con Feijóo, pues yo, hombre, soy un votante de izquierdas, y como que yo quería colaborar a que no hubiera tanta crispación, a esta cosa de… me pareció buena idea hacer aquella publicidad de Navidad con él", explicó el actor.

Pero, para sorpresa de Risto Mejide, el gallego desveló que "muchos años después me llamó, que yo en principio le di el ok, y lo quiero contar aquí públicamente, le di el ok… Y empecé a tener tal bombardeo de que no lo hiciera porque había pactado con quien había pactado (VOX) en determinados sitios y me bombardearon de tal manera que me asusté".

Luis Zahera sobre su 'plantón' a Feijóo: "Me asusté"

"Esa parte ingenua, infantil… me asusté de que hubo gente que me decía, pero cómo hagas eso… Lo dejé tirado porque hablé con sus publicistas y les dije, 'hostia, no aguanto esta presión'. Yo que tengo una distancia ideológica con Alberto Núñez Feijóo, pero no sé, pienso que nos podíamos entender, y tuve tal bombardeo…", confesó Luis Zahera al presentador de 'Viajando con Chester'.

Acto seguido, el actor reflexionó sobre lo ocurrido: "No está bien. Yo que emito miedo, y que con mis personajes soy especialista en meter miedo, me asusté. Tuve miedo de que gente de mi entorno me retirase la palabra". "Yo creía, infantil e ingenuamente, que podía acercar a los dos polos, pero me encontré con una España que me asustó. Yo quería contarlo públicamente, porque era eso lo que pretendía", sentenció.