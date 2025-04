Rosa Villacastín se queda sin calificativos para sentenciar a Ayuso y Feijóo por el apagón: "Miserables"

La jornada histórica que España vivió este lunes con un corte del suministro eléctrico y comunicaciones sin precedentes no ha tardado en convertirse en carne de guerrilla política. Alberto Núñez Feijóo no ha tardado en señalar al Pedro Sánchez y su gestión del apagón, acudiendo incluso a 'El programa de AR' para atizar al ejecutivo entre otras declaraciones. Y Rosa Villacastín no ha tardado en sentenciar las duras palabras del popular.

"Lo que se ha acreditado ayer una vez más es que tenemos un país excelente y un Gobierno sobrepasado, y lo digo con bastante tristeza", ha subrayado el líder del Partido Popular durante su conexión con el matinal de Telecinco, además de poner el foco en "la falta de información" que ha rodeado a todo el suceso durante la mayor parte del lunes.

Rosa Villacastín atiza a Alberto Núñez Feijóo y sus exigencias a Sánchez sobre el apagón

Y Rosa Villacastín no ha dudado en cargar con dureza contra el gallego por estas y otras de sus declaraciones durante las últimas horas. "Feijóo, una vez más, ha demostrado ser un miserable. Ni una palabra de aliento al presidente del gobierno que, al contrario que Mazón y el propio Feijóo, ha estado al frente con todo su gobierno del apagón", sentenció la periodista en su cuenta de X.

"¿Cómo puede criticar Feijóo a Pedro Sánchez, teniendo como tiene Mazón más de 200 muertos en Valencia, sin que explique dónde estuvo sin tomar medidas que hubieran salvado a muchas personas?", escribió más tarde la comunicadora, poniendo el foco en la cuestionada gestión del Partido Popular en la Comunidad Valenciana durante la tragedia de la DANA en octubre del año pasado.

Pero la defensa de Rosa Villacastín al presidente del Gobierno no se quedó ahí, rompiendo otra lanza a favor de la actuación de Sánchez durante el momento más crítico del inesperado corte de suministros. "A esos jóvenes les han inyectado odio en el cerebro", respondió la periodista a un vídeo en el que personas coreaban por la calle "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Además, la periodista también compartió con sus seguidores dos publicaciones que denunciaban el escarnio que tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo han iniciado contra el ejecutivo ignorando sus respectivas polémicas. "Dos corruptos que no tardarán en salir a culpar a Pedro Sánchez. El mismo que estaba en el Ventorro solo hay que saber si también estaba Roig… la otra individua es la de los 7.291 fallecidos. Miserables", escribió un usuario en X junto a una foto de los populares.

Dos corruptos que no tardarán en salir a culpar a PEDRO SÁNCHEZ

El mismo que estaba en el Ventorro solo hay que saber si también estaba Roig ...la otra individua es la de los 7291 fallecidos

