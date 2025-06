El Gran Wyoming se fija en lo que está pasando en España y pone a Ayuso y Alvise en el disparadero: "No me van a callar"

Si bien el Gran Wyoming suele aprovechar su arranque de 'El Intermedio' para lanzar un dardo con su monólogo inicial a Isabel Díaz Ayuso u otro político salpicado por la polémica, este lunes dedicó el inicio a visibilizar una problemática con tono más serio. El presentador abandonó su tono sarcástico para plantarse de lleno contra los discursos de odio que han invadido la política, legitimados con los ataques del Partido Popular y otras formaciones al Gobierno.

Así, el presentador de La Sexta puso el foco durante el inicio de la semana en el aumento de la violencia verbal en las instituciones y redes sociales, que cada vez son más susceptibles a los discursos populistas impulsados por muchas formaciones. "En España se ha ha instaurado un clima político bastante irrespirable", comenzó señalando el conductor de 'El Intermedio' con una fotografía de Ábalos y Sánchez a su espalda.

El Gran Wyoming: "Nos hemos acostumbrado a que representantes públicos insulten de una manera muy grave al rival"

"A la nueva trama de corrupción, la crisis que atraviesa el Gobierno o la situación tan inestable hay que sumar una creciente violencia verbal fuera y dentro de las instituciones públicas", denunció el Gran Wyoming con gesto más serio de lo normal antes de profundizar en cómo los discursos de odio han ido avanzando entre los mensajes políticos con el paso del tiempo debido al alto nivel de crispación.

"Hubo una época en la que hablábamos de crispación, pero aquello era un juego de niños comparado con lo que vivimos ahora. Los parlamentos se han llenado de insultos y mensajes de odio, ya sea al migrante o al que simplemente piensa de otra forma", anunció el presentador con una imagen de Isabel Díaz Ayuso, Alvise Pérez y Santiago Abascal en la pantalla del plató.

"Hay sedes bandalizadas, como ha ocurrido en los últimos días, o asediadas permanentemente. Nos hemos acostumbrado a que representantes públicos insulten de manera muy grave al rival, aunque sea disfrazándolo de inocentes bromas como 'me gusta la fruta'", señaló el Gran Wyoming lanzando un dardo directo a Isabel Díaz Ayuso y su burla contra Sánchez.

"Llevo 70 años diciendo lo que pienso, no me van a callar ahora"

"Todo eso ha ido permeando en las redes sociales, donde el insulto y el menosprecio son una tónica constante. Y que además ha dado alas a opciones políticas populistas, que se aprovechan de las necesidades o de la ignorancia de algunos, hasta el punto de poner en peligro nuestras instituciones y la democracia misma", sentenció el presentador haciendo un guiño a Alvise Pérez y su partido 'Se acabó la fiesta'.

"Tal y como están las cosas, hay días en los que uno se plantea la opción de irse a vivir a la Antártida. Donde la temperatura, por cierto, es más fresca y nadie te grita '¡Viva España!' desde un coche para intentar intimidarte. Pero luego lo descarto, porque les guste o no a unos, este país es de todos. Y si llevo 70 años diciendo lo que pienso, no me van a callar ahora", sentenció el Gran Wyoming antes de arrancar el programa.