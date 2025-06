Carlos Latre se sincera sobre el verdadero motivo por el que dejó 'Tu cara me suena' y si volverá al programa de Antena 3

Este sábado 30 de mayo, Ricardo Ustrell, presentador habitual de 'Collapse', dejó las riendas del programa de TV3 a Àngel Llàcer, quien tuvo que entrevistar ni más ni menos que a su amigo Carlos Latre. Ambos eran jueces de 'Tu cara me suena' hasta que el cómico decidió abandonarlo tras fichar por 'Babylon Show' en Telecinco, que resultó ser un estrepitoso fracaso.

El espacio fue cancelado apenas tres semanas después de su estreno debido a sus flojos datos de audiencia. Carlos Latre hizo balance con Llàcer de su extensa trayectoria profesional, desde sus inicios en la radio hasta la actualidad. Como no podía ser de otra forma también salió a relucir su paso por 'Tu cara me suena', el espacio de imitaciones que arrasa cada viernes en Antena 3.

Carlos Latre se pronuncia sobre una posible vuelta a 'Tu cara me suena'

Sin pelos en la lengua, el catalán le preguntó a su amigo sobre los motivos de su marcha. El invitado, reconoció que "lo dejé porque creí en 'Babylon'. Porque soy un culo inquieto y no soy conformista". Pese a esto, deja claro que "'Tu cara me suena’ es probablemente el mejor programa de mi vida y donde he sido más feliz, llevaba 13 años. 'El Hormiguero' era el mejor escaparate para vender entrada y hacer shows'", explica, sobre los dos programas de Antena 3 donde colaboraba antes de fichar por Telecinco.

"Dos programas de primerísimo nivel, pero me ofrecieron una cosa nueva. Dije: 'Vamos a probarme'. También había un poco de ego de decir: 'Llegaré y partiré la pana'. No fue así", lamenta. Respecto a una posible vuelta al espacio de imitaciones, Carlos Latre confiesa que "añoro mucho 'Tu cara me suena'. Volvería cada día. El Sabina dice una frase: 'En el lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver'. No sé si es verdad", sentencia.

De esta forma, deja en el aire su posible regreso al programa presentado por Manel Fuentes en Antena 3. Por el momento, su lugar en la mesa del jurado lo ocupa Florentino Fernández. Junto a él continúan Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer.