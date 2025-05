Carlos Latre no se reprime este palo a Mediaset con Miguel Lago por lo que hizo con 'Babylon Show'

Carlos Latre visitaba este domingo 'La noche golfa', el programa de Miguel Lago en Telemadrid. Y en su visita, el cómico y presentador volvía a hablar del fracaso de 'Babylon show', el formato con el que estaba destinado a competir contra 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' en el access prime time de Telecinco.

Hay que recordar que Carlos Latre abandonó Atresmedia tras 13 años siendo jurado en 'Tu cara me suena' y colaborador de 'El Hormiguero' para fichar por Mediaset para tratar de competir contra David Broncano y Pablo Motos. Pero el programa "no funcionó como esperaban" según confesaba el propio Latre.

"Intenté hacerlo lo mejor posible y creo que con el tiempo el programa se hubiera hecho. Era una masa que no la dejaron ni meterla en el horno", lamentaba Carlos Latre ante Miguel Lago por su batacazo como presentador de su propio espacio en el access prime time de Telecinco.

Tras ello, Carlos Latre no dudó en cuestionar al público por no darles una oportunidad y también criticó la falta de paciencia que hay en la televisión actual. "Televisivamente, no pasa nada porque la televisión está llena de un 95% de formatos que no funcionan. El gran problema es que, en este país televisivo que tenemos, la paciencia no existe. Todos los grandes éxitos y formatos de la televisión se les ha dado más de 100 programas, y tras eso, el programa está hecho", destacaba el presentador.

Asimismo, Carlos Latre no dudaba en expresar lo difícil que era el trabajo que tenía por delante con su fichaje por Telecinco. "Yo tenía que convencer a una audiencia que me decía que era imitador no presentador y que por qué me metía en esto. Si tú eres imitador, te mueres imitador en este país. No tienes derecho a evolucionar ni a mejorar", se lamentaba.

Carlos Latre sobre el fracaso de 'Babylon Show': "Se le debería haber dado tiempo en medio de un maremoto"

Por otro lado, Latre le confesaba a Miguel Lago que en el equipo se tomaron cada programa de 'Babylon Show' como si fuera un piloto probando cosas para ver qué es lo que más gustaba al público. "Eran pilotos que íbamos haciendo en directo. No era un sitio amable en medio de una guerra mediática y televisiva", añadía en clara alusión a la guerra entre Pablo Motos y David Broncano.

Pese a todo, Carlos Latre trata de ver lo positivo de este fiasco al asegurar que fue un aprendizaje. "Por suerte, llevo 26 años en el mundo de la televisión donde he podido hacer de todo, desde Los mundos de Chema hasta Tu Cara Me Suena. He tenido la suerte de hacer más éxitos que fracasos", reivindicaba.

"Creo que Babylon no era una mala idea, se le tenía que haber dado el tiempo que requería estar en medio de un maremoto. Estaba en medio de Pablo Motos, después de 19 años en El Hormiguero, y de Broncano, con 9 años de experiencia en televisión. Fue una pena", sentenciaba el cómico en 'La noche golfa'