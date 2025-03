Carlos Latre le confiesa a Jesús Calleja lo que nunca había dicho sobre el fracaso de 'Babylon Show'

Este miércoles, 26 de marzo, Telecinco ha estrenado, con gran éxito de audiencia, 'Universo Calleja', el nuevo programa de Jesús Calleja. La primera entrega contó con cuatro invitados de excepción: Carlos Latre, Sandra Barneda, Antonio Orozco y Ágatha Ruiz de la Prada. Todos ellos acompañaron al montañero en su viaje a Nepal.

El viaje estuvo lleno de momentos memorables y cargados de sinceridad. Y es que, entre aventura y aventura, Jesús Calleja ha conseguido sacar la parte más vulnerable de sus invitados. Mientras Sandra Barneda y Antonio Orozco se rompieron al recordar las durísimas pérdidas familiares a las que tenían que haber hecho frente, Carlos Latre se sinceró sobre el fracaso de su último proyecto televisivo, 'Babylon Show' de Telecinco.

La mala suerte quiso que este programa se estrenara prácticamente a la vez que 'La Revuelta' de Broncano en La 1. Además, también tuvo que competir con el asentado 'El Hormiguero’'de Pablo Motos. Dos fuertes contrincantes que provocaron que 'Babylon Show' estuviera apenas tres semanas en antena, ya que Telecinco decidió retirarlo de su parrilla debido a sus flojas audiencias. Esto supuso un duro varapalo para el cómico, ya que cabe recordar que abandonó su puesto como miembro de jurado de 'Tu cara me suena' tras fichar por la cadena de Fuencarral.

Carlos Latre se sincera sobre el fracaso de 'Babylon Show'

Después de repasar su infancia y su trayectoria artística, Jesús Calleja se atrevió a preguntarle por el fallido espacio. "Ahora que te veo feliz, ¿puedo sacar el tema?", quiso saber el leonés, quien recordó cómo le escribió poco antes de comenzar el programa: "Yo te escribí. Estaba emocionado porque ibas a esa franja tan complicada y le echaste un par. Pero luego no salieron las cosas cómo esperabais".

"Hay veces que las cosas no salen", reconoció Carlos Latre. Además, hizo referencia a una famosa frase de John Lennon para hablar de este fiasco: "La vida es todo aquello que te pasa mientras intentas hacer otras cosas". Lejos de quedarse ahí, el cómico reveló algo que muy pocos sabían, como así reconoció él mismo: "No se lo he dicho a nadie".

Acto seguido, explicó por qué 'Babylon Show' era tan importante para él: "De todos los proyectos que yo he hecho, este era mi proyecto, pero no funcionó. Yo siempre digo lo mismo, que, aunque yo estaba enfrente, había un cúmulo de circunstancias". De esta forma, dejó entrever que hubo una serie de factores que llevaron al fracaso.

Aunque reconoce que "nunca tengo una sensación de fracaso porque tengo la suerte de haber tenido éxitos y fracasos en mi vida, por lo que ya sé lo que es". "Tengo que reconocer que no conocía a este Carlos Latre. Ahora te veo feliz y no conozco a nadie que diga: 'Carlos me cae mal'", sentenció Jesús Calleja tras su sincera charla con el comunicador.