Carlos Latre se pronuncia alto y claro sobre su futuro profesional tras su cancelación en Telecinco

Era sin duda el fichaje estelar de Telecinco para esta temporada. Tras el salto de David Broncano a TVE con 'La Revuelta', en Mediaset se fijaron en Carlos Latre para tratar de luchar por las audiencias del access prime time contra TVE y 'El Hormiguero' de Pablo Motos con un show de características similares.

Sin embargo, 'Babylon Show' se convirtió en el primer gran fracaso de la temporada televisiva. Y es que el espacio que producía el propio Carlos Latre llegó a bajar del 4% haciendo que Mediaset cancelara el formato tras menos de un mes en la parrilla.

Con la cancelación de 'Babylon Show', Carlos Latre se quedaba sin programa. Y son muchos los que se preguntan que pasará con el cómico y presentador y si podrá regresar a 'Tu cara me suena'. Pues bien, parece que por ahora el imitador seguirá formando parte de Mediaset pues de hecho hace unos días acudía a la cena de navidad de los rostros del grupo.

Este sábado, durante la alfombra roja de los Premios Forqué, en GTres pudieron hablar con Carlos Latre y no dudaron en preguntarle por su futuro profesional. "El otro día Ángel Llácer pedía que volvieras a 'Tu cara me suena'", le decía el reportero. "Bueno es que 'Tu cara me suena' y Gestmusic es casa", reaccionaba Latre.

"Ahora estamos en un momento de impass después de 'Babylon' tranquilo y viendo muchos formatos e historias nuevas y escogiendo bien para que el siguiente sea bonito y vaya bien. Lo bueno que tiene la televisión es que llevo muchos años en esto y las he visto de todos los colores, así que como decía el maestro Mainat solo hacemos televisión, no se acaba el mundo", confiesa Carlos Latre.

"No tengo ningún vaivén, estoy estupendamente, feliz y maravilloso y viviendo el día a día", añade cuando le preguntan por cómo se encuentra personalmente ante el vaivén profesional que ha atravesado en los últimos meses tras dejar Antena 3 por su proyecto fallido en Telecinco.