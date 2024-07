El rebote de Xavier Sardá con Cristina Tárrega en ‘TardeAR’: ‘Esta mujer no se entera de nada’

Si hay un colaborador de ‘TardeAR’ que suele protagonizar algún desencuentro con sus compañeros es Xavier Sardá. Si hace unos días el catalán cortaba a Boris Izaguirre por estar haciendo un «mitin» sobre la bisexualidad; este martes el colaborador tenía un rifirrafe con Cristina Tárrega.

Todo se producía después de debatir sobre si el divorcio es un privilegio para ricos pues parece que hay gente que no se separa porque no puede abordar los costes. «Cuando hay una crisis o una separación hay uno siempre que quiere mantenerlo, que es el que no se lleva las cosas de la casa y estira estira. Yo no me mantendría nunca en una pareja por un tema económico», recalcaba Cristina Tárrega.

Justo después, Frank Blanco conectaba en ‘TardeAR’ con John Connolly, que sigue viviendo junto a su ex-pareja por cuestiones económicas. «En 2016 vivíamos en San Fernando, mi ex se vuelve a A Coruña y yo quería estar cerca de mis hijas y me desplacé a A Coruña en 2017», explicaba. «Yo a mi ex ahora la veo como una compañera de piso y la mejor amiga que tengo», relataba él.

«¿Pero y cuando uno tiene una pareja qué hacéis?», le cuestionaba Cristina Tárrega. «Pues es que por ahora no ha pasado», responía John. «Pues hay mucha escasez en esa casa», le replicaba la presentadora de ‘La vida sin filtros’. El invitado se revolvía al ver que la conversación iba por otros derroteros y no por el hecho de una ex pareja que convive juntos. «Es que son muy cotillas», defendía Frank Blanco mientras Xavier Sardá hacía gestos.

Xavier Sardá a Cristina Tárrega: «Esta mujer no se entera de nada, ni de los temas ni de nada»

Tras la conexión con John, Frank Blanco insistía en que «comparten el mismo techo por una cuestión económica». «Pues eso es muy malo, porque al final es tóxico», aseveraba Tárrega. «No es malo», le espetaba Xavier Sardá. «Bueno lo dirás tú», le replicaba su compañera. «Déjame», le pedía el catalán para exponer su visión. «Pero si tu no dejas a nadie, ¿cómo te voy a dejar?», se quejaba Cristina Tárrega.

«Pero no os enfadéis. ¿Queréis que os separe?», les preguntaba Frank Blanco. «¿Qué te pasa últimamente?», le preguntaba Sardá a su compañera. «Tú en tu parte y yo en la mía», le soltaba entonces Cristina Tárrega ironizando con que «eran amores que matan».

«Esta mujer no se entera de nada, ni de los temas ni de nada«, soltaba entonces Xavier Sardá. «No, te enteras tú», le replicaba ella. «Tensión sexual no resuelta», se escuchaba decir a Paz Padilla. «¿Cuándo te vas de vacaciones?», le preguntaba finalmente el que fuera presentador de ‘Crónicas marcianas’.