Xavier Sardá corta bruscamente a Boris Izaguirre en ‘TardeAR’: ‘Estás haciendo un mitin’

Este lunes, ‘TardeAR’ arrancaba con Frank Blanco como presentador en lugar de Beatriz Archidona sin dar explicaciones sobre la ausencia de la presentadora. Eso sí, el catalán ha contado con rostros habituales en la tertulia VIP como Xavier Sardá, Boris Izaguirre, Cristina Tárrega o Ana Brito así como Kike Quintana.

Todos ellos han debatido en el arranque de ‘TardeAR’ sobre la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi y lo que dijo sobre que tenía una pareja abierta con María José Suárez. Así, ‘TardeAR’ ponía sobre la mesa si es positivo tener una pareja abierta o incluso las triejas.

Tras recordar en un vídeo algunas de las declaraciones de Escassi, Xavier Sardá bromeaba con que Álvaro «es casi heterosexual» haciendo un juego de palabras con su apellido. «Él es muy heterosexual», le corregía Boris Izaguirre a su compañero.

«Él es lo que se llama heterocurioso», apostillaba Cristina Tárrega. «Aquí el tema está abierto en que existe un miedo atávico a la bisexualidad. Y las nuevas generaciones tienen todo eso mucho más resuelto. Yo por ejemplo he sido homosexual por no atreverme a ser bisexual», defendía Boris Izaguirre.

Tras ello, Boris Izaguirre exponía que en la mayoría de las relaciones abiertas realmente solo lo son por un lado. «Él decía que su entorno lo sabía, pero ¿puede saberlo su entorno y su pareja no?», le preguntaba entonces Frank Blanco. «Hombre es que yo no soy la pareja, las parejas son complicadas», respondía Boris. «¿Y cómo es él?», le preguntaba Xavier Sardá. «Es maravilloso», aseveraba Izaguirre.

«Álvaro es encantador y muy bien amigo», recalcaba Boris. «Todos los que conocemos a Álvaro sabemos cómo es y María José también lo sabía», destacaba por su parte Cristina Tárrega. «Una persona no cambia, Álvaro es el eterno Peter Pan que le gusta descubrir», insistía la presentadora de ‘La vida sin filtros’.

Xavier Sardá calla a Boris Izaguirre por hablar de su sexualidad

«Pero, ¿Escassi es bisexual o no?», repreguntaba Xavier Sardá perdido en todo este tema. «Él dice que no. Pero yo vuelvo a insistir con mi tema, una generación entera tiene un conflicto con la bisexualidad cuando los jóvenes no lo tienen. De hecho el colectivo se denomina LGTBIQ+ y la B es de bisexualidad. La gente joven no tiene ese problema que acarreamos con la bisexualidad y quiero decir que yo como homosexual me mantuve en la homosexualidad por cobardía de entrar en la bisexualidad. Y todos deberíamos ampliar horizontes», proseguía destacando Boris Izaguirre.

Al ver que Boris Izaguirre no se callaba, Xavier Sardá no dudaba en cortarle. «Boris, ¿qué te pasa?», le espetaba el que fuera presentador de ‘Crónicas marcianas’. «Xavier es que me parece importante decir todas estas cosas», se defendía Boris. «Pero es que estás haciendo aquí un mitin de ti y estamos hablando de Escassi«, le soltaba el catalán. «Porque me parece importante hacer este mitin», añadía Boris.