El feo gesto de José Antonio León con 'Ni que fuéramos' en 'De Viernes' que tiene réplica de María Patiño

José Antonio León volvió a despreciar este viernes a los que en su día fueron sus compañeros en 'Sálvame'. Después de que hace dos meses se refiriera a 'Ni que fuéramos' como "medios un poquito raros", este viernes el colaborador también habló de manera indirecta del espacio que presenta María Patiño en pleno 'De Viernes'.

Y es que está claro que en Telecinco, 'Ni que fuéramos' no existe. Es más, tanto 'Tardear' como 'Fiesta' o 'Vamos a ver' se han apropiado de exclusivas del programa de Canal Quickie y TEN sin ningún pudor. Tan solo se pudo ver el guiño con Marta Riesco cuando esta se coló en pleno 'Tardear'.

Pues bien, José Antonio León se hizo eco este viernes en 'De Viernes' de la información que había dado María Patiño en 'Ni que fuéramos' sobre que Susana Saborido, la mujer de Jaoquín Sánchez le habría pedido el divorcio según iba diciendo el propio futbolista.

Lo hizo eso sí, amparándose en que lo había publicado la revista Lecturas y sin nombrar explícitamente a 'Ni que fuéramos'. Por si fuera poco, lo replicó simple y llanamente para desmentir dicha información asegurando que el entorno de Susana y Joaquín lo había desmentido. Algo que por cierto publicó la revista ¡Hola! y en este caso no lo citó.

José Antonio León desmiente a María Patiño y 'Ni que fuéramos' sin citarles

Todo se produjo durante la entrevista de Claudia Bavel y la emisión de la entrevista en el scoop de José Saborido, el hermano de Susana y cuñado de Joaquín Sánchez. Y es que tras salir a la luz los mensajes que el presentador de Antena 3 se habría mensajeado con la actriz de cine para adultos no han parado de salir supuestas amantes de Joaquín poniendo en riesgo su matrimonio.

"Se ha publicado hoy, en la revista Lecturas se han hecho eco de otro programa de televisión donde se daba la información de que Susana le ha pedido la separación a Joaquín", empezaba diciendo José Antonio León hablando de la exclusiva de María Patiño en 'Ni que fuéramos' sin mencionarlo directamente.

"Dirección sabe con quién he hablado, no vamos a decir quién es, pero vamos a decir que hemos hablado con el entorno, esto es noticia de última hora, que lo desmienten totalmente, que es mentira, no se van a separar, es totalmente mentira. Que están más unidos que nunca y que van a tomar medidas legales sobre todo lo que se está diciendo de la pareja y de la separación y palabras textuales 'que están unidos de forma inquebrantable'", añadía el colaborador.

Tras ver lo sucedido con José Antonio León en 'De Viernes', María Patiño no ha dudado en advertir que el lunes contestará a todos los que han negado su información. "El lunes hablaremos citando a los ineptos que me han negado", advierte la presentadora.