Susana Saborido habría pedido la separación a Joaquín Sánchez según la periodista María Patiño

Hace una semana, 'Ni que fuéramos' publicaba en exclusiva unos mensajes de Joaquín Sánchez tonteando con Claudia Bavel. A partir de ahí, el ex futbolista del Betis se situaba en el centro de la polémica. Pero todo daba un giro cuando Belén Esteban aseguraba que hace tres años, Joaquín habría tenido otra amante. Este viernes, María Patiño ha dado una exclusiva bomba que podría cambiarlo todo.

En concreto, María Patiño ha dado a conocer cinco titulares en 'Ni que fuéramos' que sin duda podrían suponer un antes y un después en toda esta historia y en el matrimonio tan consolidado que forman Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido junto a sus hijas tal y como se ha podido ver en 'El Capitán en América', el docu-reality de la familia que está emitiendo Antena 3.

Según María Patiño, el propio Joaquín Sánchez habría comentado a alguien de su entorno que su mujer le ha pedido el divorcio. "Primer titular, sale de la boca de Joaquín, Susana me ha pedido la separación", adelantaba la presentadora de 'Ni que fuéramos'. "Es una decisión transmitida a Joaquín, me quiero separar", seguía contando.

"Segundo titular que sale de la boca de Joaquín, yo no quiero, me siento mal pero voy a luchar por recuperarte, no quiero que me dejes Susana", proseguía contando la presentadora afirmando así que el ex futbolista está tratando de que su mujer le perdone.

La información de María Patiño sobre Joaquín Sánchez y su mujer Susana

"Tercer titular. Susana no está con él. Tiene un familiar que le tenía muy preocupada en estas últimas horas y estaba en el hospital. Después de unos días complicados donde tomó una determinación que comunicó a su marido solamente se siente aliviada porque las pruebas a este familiar han sido positivas", relataba Patiño.

Como cuarto titular, el protagonista era José Saborido, el hermano de Susana que se sienta este viernes en 'De Viernes'. "Hace seis meses que no se hablan. Susana tomó una decisión con su hermano, cortó de raíz cualquier tipo de ayuda económica que estaba recibiendo hasta el momento. Susana toma la decisión de que dejase ya de chupar la teta de su marido", comentaba.

"Y último titular, el señor que se sienta esta noche en 'De Viernes', el hermano de Susana tiene condenas firmes por hechos muy graves, que aun teniendo permiso para poderlo contar me quedo aquí. Sé que el programa lo sabe y Susana y Joaquín también", sentenciaba María Patiño.

"El hermano de Susana se sienta porque le han cortado el grifo".#NQFS28F pic.twitter.com/4G2l2nkNZg — TEN TV (@TENtv) February 28, 2025

De esta forma, si la información de María Patiño es cierta y finalmente Susana Saborido decide separarse de Joaquín Sánchez esto podría suponer también el final del programa que ambos tienen en Atresmedia. Y es que cabe recordar que el grupo ha renovado 'Emparejados', el espacio en el que entrevistan a parejas famosas y buscan el amor a personas del público tras el éxito de la entrega que se emitió hace unos meses con Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

No obstante, Kiko Matamoros aseguraba que según lo que él cree una vez pase toda esta tempestad, Susana Saborido perdonará a su marido y retomarán su matrimonio con normalidad. "Desconocemos si ella ha dado otros golpes encima de la mesa, aunque por lo que cuentan en el reality parece que alguno ha dado", añadía el colaborador.