Vuelco con Joaquín Sánchez: 'Ni que fuéramos' airea supuestos mensajes con Claudia Bavel que son incendiarios

Claudia Bavel no está dejando títere con cabeza. Tras sentarse en '¡De viernes!' para hablar de su relación, según ella de un año, con Iker Casillas, ahora ha salido a la luz sus supuestos mensajes privados con otro futbolista, en este caso Joaquín Sánchez. Al parecer, ambos también habrían intercambiado mensajes, algunos de ellos subidos de tono.

Este viernes, 21 de febrero, el programa 'Ni que fuéramos' ha mostrado alguna de esas supuestas conversaciones. En ellas se refleja que Claudia Bavel y Joaquín no se conocen personalmente, pero sí que tratan de concertar una cita en Barcelona, donde el ex capitán del Betis viaja por motivos laborales. También se observa como ella le envió, al menos, una fotografía al futbolista, quien le dice: "Me quedé anonadado".

Los supuestos mensajes privados de Claudia Bavel y Joaquín Sánchez

En otro de los mensajes, él le pregunta: "¿Por dónde andas? He estado todo el día de reuniones". "En casa amor. ¿Y tú?", le contesta ella. A lo que él responde: "Acabo de llegar al hotel. Iba a salir a tomar algo. Pero ya es tarde. Si te apetece una copita me la tomo. Estoy en el hotel colonial". Finalmente no quedan, aunque no es porque él no insista.

"Vale corazón, te iba a decir de tomarla aquí tranquilamente pero ya es tarde. El día que coincidamos será de órdago", le escribe Joaquín. Pero Claudia Bavel rechaza su invitación: "Amor es que no te conozco como para irme a tomar algo a tu habitación".

Los mensajes entre Claudia Bavel y Joaquin💣.#NQFS21F pic.twitter.com/ixM9D9mui1 — TEN TV (@TENtv) February 21, 2025

La diferencia entre el conductor de 'El capitán en América' (Antena 3) e Iker Casillas, es que el segundo está soltero. Sin embargo, el primero lleva dos décadas de relación con Susana Saborido, madre de sus dos hijas. Precisamente, en la última entrega de 'El capitán en América', la pareja renovó sus votos matrimoniales en Las Vegas, en una divertida ceremonia en la que contaron hasta con un imitador de Elvis Presley.

Claudia Babel saltó a la fama hace apenas unas semanas por su supuesto affaire con el ex de Sara Carbonero. Él no tardó en emitir un comunicado negando las afirmaciones de la modelo, contra la que anunció medidas legales. "No todo vale. No todo vale para ganar audiencia, no todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa; a costa de alguien cuya notoriedad se debe únicamente a muchos años de trabajo y constancia; más cuando reitero, he intentado por todos los medios proteger mi intimidad", sentenció.