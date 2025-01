Antena 3 presenta 'El Capitán en América' y renueva este otro formato de Joaquín Sánchez

Joaquín Sánchez tiene garantizado su futuro en Atresmedia. El ex futbolista del Betis está a punto de estrenar su nuevo proyecto, 'El Capitán en América', una especie de road trip en el que ha viajado hacia el otro lado del charco junto a su mujer Susana Saborido y sus dos hijas.

Pero más allá del próximo estreno de este docureality producido por Proamagna; este lunes durante la presentación del mismo, Carmen Ferreiro, la directora de entretenimiento de Atresmedia ha avanzado también la renovación de otro de los formatos protagonizados por Joaquín Sánchez.

Hablamos de 'Emparejados', el programa del que hablamos en exclusiva en El Televisero, y que fue estrenado el pasado 6 de septiembre con su único especial. Así, la cadena ha decidido seguir apostando por él después de haber anotado un 14,1% y 847.000 espectadores frente al estreno de 'GH' en Telecinco.

"Vamos a hacer nuevos episodios de este programa de entrevistas, dating y guessing que ya estrenamos. Queremos a Joaquín muchos años más en Atresmedia, porque si él está feliz, nosotros mucho más", subrayaba Carmen Ferreiro durante la presentación de 'El Capitán en América'.

Atresmedia, encantada de contar con Joaquín Sánchez

Asimismo, Carmen Ferreiro se ha mostrado ilusionada por poder incorporar al catálogo de entretenimiento de Atresmedia, 'El Capitán en América'. "El Capitán en América aporta más diversidad a nuestro catálogo, este tipo de formato road movie/docureality es un universo por explorar que no teníamos", destacaba la directiva.

Tras ello, Carmen Ferreiro ha explicado que este formato contará con ocho capítulos que "va a enganchar al público". "Más allá del viaje físico que hace la familia, es un formato que integra humor, convivencia y mucha verdad; por lo que el espectador se va a sentir identificado con esta familia y las cosas que les pasan cuando lo vean", añadía.

🗣️ Carmen Ferreiro, directora de Programas de entretenimiento de Atresmedia TV: "Más allá del viaje físico, @ElCapitan_A3 es un viaje emocional; nos va a permitir conocer cómo es realmente la familia Sánchez-Saborido "



🗣️ "Nos vamos a identificar mucho con algunas situaciones" pic.twitter.com/ZwNaoWC7nU — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 13, 2025

"Hemos conseguido hacer en España el reality familiar y auténtico que no se ha hecho nunca en el país. Nunca se ha visto en televisión a una familia con esa pureza y verdad como con la que se van a ver a ellos, y la generosidad que han mostrado a la hora de rodar. La familia de Joaquín tiene muy claro cuáles eran sus virtudes y las han explotado, no han mostrado nada que no fuera real. Y eso que en estos programas hay una preproducción y algún planning que ellos sí saben, aunque ha habido muchas sorpresas. Pero han sido tan fieles así mismos, que eso para un director es un regalo", recalcaba por su parte Javier Ruiz, director del programa y subdirector de Proamagna.

🗣️ @rsjavi, director de @ElCapitan_A3, tiene claro que "nunca se había mostrado a una familia con tanta autenticidad como lo que veremos aquí"



Y ha avanzado dos momentos de @joaquinarte y Susana Saborido que veremos en el programa y que lo demuestra ⬇️ pic.twitter.com/nBVABRfmqP — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 13, 2025

Por su parte, Joaquín Sánchez ha reconocido que ha sido una aventura "brutal". "Era la primera vez que nos íbamos los cuatro juntos de viaje, tan lejos y tanto tiempo. Pero el viaje en caravana fue el enlace de todo. Hemos vivido unas situaciones muy duras, pero ha sido maravilloso", confesaba el ex futbolista. Y es que gracias a 'El Capitán en América' ha podido conectar más con sus hijas. "Quizás antes, por tiempo, no tenía esa confianza con ellas, y ahora se han abierto mucho más a mí, me han contado cosas que antes a lo mejor solo le contaban a su madre, y eso me ha gustado".

😍 @joaquinarte ha confesado que le hace feliz que en @ElCapitan_A3 "van a ver cómo somos de verdad, que somos gente normal"



✈️ Además, cree que algo que hace especial al formato es que es "la primera vez que viajábamos tan lejos y tanto tiempo juntos" pic.twitter.com/E3ej25oYds — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 13, 2025

Así es 'El Capitán en América'

Tras más de 20 años dedicados por completo al fútbol profesional, una vez retirado, Joaquín quiere recuperar todo el tiempo perdido con su familia. Para ello, ha organizado un viaje sorpresa a su mujer y a sus dos hijas por la Costa Oeste de los Estados Unidos. Lo que no espera la familia es que Joaquín ha decidido hacer la mayor parte del viaje en una caravana y que tendrán que compartir menos de 20 metros cuadrados durante demasiadas horas.

La familia Sánchez Saborido vivirá experiencias inolvidables, como descubrir una lujosa mansión en Beverly Hills; convivir en una auténtica Reserva Federal con una familia de navajos; participar en un emocionante rodeo digno de película; casarse en Las Vegas; o adentrarse en el Parque Nacional de Yosemite en busca de osos.

La aventura culminará en San Francisco, donde Joaquín celebrará su cumpleaños rodeado de su familia, en un ambiente lleno de sorpresas, incluida una muy especial que Susana ha preparado en secreto durante semanas.

Este viaje no solo será una oportunidad para compartir momentos memorables, sino también un desafío repleto de retos, risas y confidencias que fortalecerán los lazos familiares. Además, Joaquín y Susana tendrán que enfrentarse a la barrera del idioma, aunque sus hijas estarán siempre listas para sacarlos de apuros en las situaciones más inesperadas.