Antena 3 se lanza a por 'Next Level Chef' con el estreno del nuevo programa de Joaquín Sánchez

Este miércoles, Telecinco estrenó la que es sin duda su gran apuesta para este inicio de 2025. Pero 'Next Level Chef' no arrancó con buen pie pues se quedó con un escaso 8,1% y poco más de 600 mil espectadores. Y para tratar de que el programa de Blanca Romero no se recupere, Antena 3 ha decidido apostar por el estreno del nuevo programa de Joaquín Sánchez.

Cabe decir que Antena 3 ya consiguió liderar por encima de 'Next Level Chef' este miércoles con un nuevo especial de 'Lo tenemos que hablar' con Sonsoles Ónega dedicado a la obesidad. Así, el espacio de la presentadora anotó un gran 13,1% y 930.000 espectadores.

Pero a partir del próximo miércoles 15 de enero Antena 3 apostará por el estreno de 'El Capitán en América', el nuevo formato en el que Joaquín Sánchez viajará por América junto a su mujer Susana Saborido y sus hijos. Se trata de un divertido road trip en el que el ex futbolista y su familia recorrerán algunas de las rutas más icónicas de la costa oeste de Estados Unidos dejando momentos divertidos y emocionantes.

🇺🇸 @antena3com ESTRENA @ElCapitan_A3 el próximo MIÉRCOLES a las 22.45 h



🚗 Arranca una nueva AVENTURA para Joaquín Sánchez y su familia: recorrer la Costa Oeste de EE. UU. visitando California, Arizona, Utah y Nevada



➡️ https://t.co/r3gx4eB0Pw pic.twitter.com/Rr12lTFuIv — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 9, 2025

A lo largo de los ocho capítulos que conforman 'El Capitán en América', la familia recorrerá una de las rutas más icónicas de Estados Unidos. Visitarán cuatro estados: California, Arizona, Utah y Nevada en un viaje repleto de contrastes. Desde ciudades cosmopolitas como Los Ángeles y San Francisco, famosas playas, hasta inmensos desiertos; desde la naturaleza más salvaje, hasta la locura de las Vegas. Un total de 3.000 km por el asfalto que convertirán este viaje en una gran aventura.

Así es 'El Capitán en América'

Tras más de 20 años dedicados por completo al fútbol profesional, una vez retirado, Joaquín quiere recuperar todo el tiempo perdido con su familia. Para ello, ha organizado un viaje sorpresa a su mujer y a sus dos hijas por la Costa Oeste de los Estados Unidos. Lo que no espera la familia es que Joaquín ha decidido hacer la mayor parte del viaje en una caravana y que tendrán que compartir menos de 20 metros cuadrados durante demasiadas horas.

La familia Sánchez Saborido vivirá experiencias inolvidables, como descubrir una lujosa mansión en Beverly Hills; convivir en una auténtica Reserva Federal con una familia de navajos; participar en un emocionante rodeo digno de película; casarse en Las Vegas; o adentrarse en el Parque Nacional de Yosemite en busca de osos.

La aventura culminará en San Francisco, donde Joaquín celebrará su cumpleaños rodeado de su familia, en un ambiente lleno de sorpresas, incluida una muy especial que Susana ha preparado en secreto durante semanas.

Este viaje no solo será una oportunidad para compartir momentos memorables, sino también un desafío repleto de retos, risas y confidencias que fortalecerán los lazos familiares. Además, Joaquín y Susana tendrán que enfrentarse a la barrera del idioma, aunque sus hijas estarán siempre listas para sacarlos de apuros en las situaciones más inesperadas.