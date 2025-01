'Next Level Chef', la gran apuesta de Telecinco, sufre el crítico estado del canal y pincha en su estreno

'Next Level Chef' con Blanca Romero se ha estrenado lamentablemente con pinchazo de audiencia en Telecinco. Esta ambiciosa y novedosa apuesta de la cadena de Mediaset para el arranque del 2025 no ha contado con el respaldo del público, registrando un 8,1% de share y poco más de 600 mil espectadores de media en su primera entrega. Se acentúa así la mala racha del canal con sus últimos estrenos al margen de los ya consagrados realities.

El programa, que es una adaptación española del exitoso formato internacional creado por Gordon Ramsay y que está producido en nuestro país en colaboración con Shine Iberia (‘MasterChef’), obtuvo un éxito de crítica rotundo en las redes sociales.

El estreno de 'Next Level Chef' recibió una multitud de aplausos, alabándose en especial su notable factura, la estética, el trepidante ritmo gracias a un exquisito montaje, la original mecánica que diferencia a este producto del resto de talents culinarios y el explosivo casting.

Por otro lado, Blanca Romero causó una gran sensación con su debut como presentadora, con una naturalidad y una soltura muy valorada por el espectador. Mientras, el feedback con los jueces, Rakel Cernicharo, Francis Paniego y Marcos Morán, también fue positivo. Los tres demostraron entender muy bien la televisión.

En definitiva, 'Next Level Chef' parecía haber dejado con muy buen sabor de boca, superando en muchos casos las expectativas, pero esto no se ha traducido en unos buenos números de audiencia por desgracia. El público no ha dado la oportunidad a esta nueva oferta que proponía Telecinco.

Así, con ese escueto 8,1% de cuota de pantalla en el grueso de la emisión y un débil 6% en el tramo express, esta oferta, que aspiraba a ser una de las principales apuestas de Mediaset, aterriza tocada y hundida; víctima de la situación tremendamente crítica que atraviesa Telecinco con una crisis de audiencia que se ha agravado.

El estreno de @telecincoes con #NextLevelChef alcanza el 8.1% de cuota, 641.000 de audiencia media y 1.936.000 espectadores únicos



🍳 Sube al 10.1% comercialmente hablando



🔪 Aporta el 10.9% de la audiencia del canal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/RxfG1YcnpB — Dos30' (@Dos30TV) January 9, 2025

Por su parte, el producto líder de la noche tras el ajustado duelo entre 'La Revuelta' (14,5%) y 'El Hormiguero' (14,4%) fue el programa especial de Sonsoles Ónega en Antena 3. 'Lo tenemos que hablar' marcó un 13,1%. Le siguió La 1 con el cine (12%). Por tanto, 'Next Level Chef' se tuvo que conformar con la tercera plaza.