Blanca Romero, ante el reto de 'Next Level Chef', el 'MasterChef' de Telecinco: "Mi referencia es Pepe Rodríguez"

Blanca Romero, una de las figuras más destacadas del cine y la televisión española, ha sorprendido a todos con su fichaje como presentadora de 'Next Level Chef', el nuevo e innovador concurso culinario de alta cocina producido por Shine Iberia, la misma productora que 'MasterChef', y que Telecinco estrena este miércoles 8 de enero a las 22:00 horas.

Con su naturalidad frente a las cámaras y su experiencia en el mundo del entretenimiento, Blanca Romero conducirá este ambicioso formato de Mediaset, que bajo la dirección de chefs de renombre internacional lleva a los concursantes a superar retos extremos en busca de la excelencia gastronómica, y que no solo pone a prueba sus habilidades culinarias, sino también su capacidad para trabajar bajo presión y reinventarse en cada prueba.

'Next Level Chef', que se ha convertido en uno de los programas de mayor éxito en otros países, promete en su versión española una temporada llena de tensión, emoción y, sobre todo, mucha cocina de autor. El gran atractivo del concurso es que el plató se compone de tres alturas-niveles de cocina: el superior, el medio y el inferior, que tiene recursos limitados, una mecánica que recuerda a la famosa película 'El Hoyo'.

Hablamos antes del estreno con Blanca Romero, quien conocida por su versatilidad en la interpretación y su elegancia tanto en el cine como en la pasarela ha decidido dar un giro a su carrera, marcando su regreso a la televisión con un reto que la coloca al frente de la gran baza de Telecinco para la temporada 2025.

Blanca Romero, ¿qué es 'Next Level Chef'?

BLANCA - Es 'Next Level Chef', sí. Es brutal. Tan brutal que todavía no me lo creo hasta que no lo vea, no me creo que esto sea cierto porque me parece, no sé, un proyecto muy, muy guay.

Te vimos dar tus primeros pasitos en 'MasterChef' como concursante, ahora eres presentadora, aunque te habíamos seguido toda la vida como actriz. ¿Cómo es para ti cada una de estas facetas?

BLANCA - Bueno, como presentadora no me he visto todavía. Hay imágenes, pero yo creo que soy más yo que nunca y estoy súper a gusto, me llega el cambio de registro en una edad maravillosa, casi a los 50, porque la vida de la presentadora es guay, porque un rodaje es muy duro y hay condiciones extremas muy duras.

La última película que rodé, 'La Abadesa', era a menos ocho grados, había nieve, zapatos de cuero con ropa del siglo IX, frío... Y una presentadora, quieras que no, yo creo que está más… Bueno, pues mira, aquí no estoy pasando frío, no me llueve encima, no tengo que llorar, puedo ser yo y comunicar desde mi esencia, me llega en una edad que me mola mucho a mí esto de presentar.

Me acabas de decir que vas a ser tú más que nunca. ¿Cómo es Blanca Romero? Eres cañera, yo creo.

BLANCA - Bueno, es que no tengo un personaje, entonces es Blanca Romero presentando. Cañera, sí. A ver, soy muy sensible y muy romántica, lo que pasa que no tenéis la sensibilidad para captar. Qué culpa tengo… Yo soy, en esencia, una orquídea, pero me ven como un geranio.

¿Cómo te has movido con estos mentores y con los concursantes?

BLANCA - Bueno, estos se pican entre ellos que flipas, porque compiten entre ellos.

¿Has empatizado con Jordi, Samantha y Pepe? De cuando fuiste tú concursante en 'MasterChef'.

BLANCA - No, no, yo he empatizado con los concursantes, he empatizado. Y son muy vulnerables. Entonces, claro, estos van muy fuerte. Y digo "Ni de coña", los protegí, eran como mis hijos, claro.

¿Has podido entender la figura del juez?

BLANCA - No, como presentadora yo he de decir que mi inspiración y mi punto de referencia fue Pepe Rodríguez. Y se lo dije: "Que sepas que me inspiras". La manera en decir las cosas, me inspiró Pepe, porque yo tuve ahí una relación con él de amor-odio, entonces me inspiró él. Y siempre que me veía un poco así perdida, me acordaba de Pepe y decía "Adelante". Los admiro mucho, los admiro mucho a los tres, porque son una institución ya, o sea, ya forman parte de la historia de España y eso es muy difícil y, sobre todo, a tan largo recorrido. Pero mi Pepe, es mi Pepe.

En este concurso hay distintos niveles, literalmente, y en cada uno hay menos privilegios, hasta el punto de que en el último, en el más bajito, hay hasta sartenes sin mango. Y hay una plataforma-despensa que atraviesa cada nivel, empezando desde arriba, y cuando llega al nivel más bajo apenas hay comida...

BLANCA - A lo mejor te llegan cinco guisantes, entonces tienes que buscarte la vida y lo pasan fatal, se pasa mal como concursante. La plataforma es, vamos, demoníaca, porque es imposible seguir los tiempos y todo, y luego la cocina, en la que a mí me gustaba estar, era la de arriba del todo, o sea, que tienen absolutamente de todo. Batidoras, la parrilla, todo. Todo lo tienen todo. Esa cocina la quiero yo para mi casa.

Para terminar, están grabando la nueva temporada de 'Física o Química'. Yo estaba encantado con tu personaje. No sé si ha habido un pequeño papel para ti en esta nueva etapa.

BLANCA - Nada, me enteré por la prensa, no tengo ni idea, y de hecho creo que rodaron algo en Gijón. En Canarias también, creo que en Gijón se rodó algo por lo que me dijeron. Pero no tengo ni idea, es todo elenco nuevo, el formato supongo que será igual, pero más moderno todavía, y no tengo ni idea, no nos contaron nada, no estamos ninguno. Ninguna vieja gloria va a estar. Ojalá vaya tan bien como la otra.

Ojalá en una futura temporada vuelva la profesora Irene al Zurbarán. Muchísimas gracias y muchísima suerte con 'Next Level Chef'.

BLANCA - Muchas gracias.