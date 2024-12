Telecinco presenta 'Next Level Chef', su "joya" para arrancar 2025 que marca distancias con 'MasterChef'

Telecinco abrirá el 2025 con el estreno de una de sus mayores apuestas de entretenimiento de los últimos años. Y es que 'Next Level Chef' abrirá sus cocinas en enero con 10 entregas con la duración habitual de los prime time de la cadena. Pero antes, la cadena ha querido presentar su gran apuesta en una rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero.

En ella, Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset ha dejado claro que llevaban muchos años queriendo hacer un talent de cocina. "Llevabais muchos años preguntando si no hacíamos un talent culinario pero las marcas que nos presentaban no nos convencían", empezaba aclarando el directivo. "Hasta que vino Shine Iberia y nos trajo esta joya. Cuando lo vimos nos quedamos con la boca abierta. Este era el programa que queríamos hacer", añadía.

Y para poner en marcha la adaptación española de 'Next Level Chef', Mediaset se ha aliado con la mejor productora para este tipo de formatos pues lleva años triunfando con las diferentes versiones de 'MasterChef'. "Hemos tenido la suerte de que Mediaset confíe en nosotros. Estamos entusiasmados con el reto", recalcaba por su parte Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia.

Durante la presentación, Macarena Rey no ha dudado en poner en relieve el buen trabajo realizado por los tres mentores (Francis Paniego, Rakel Cernicharo y Marcos Morán). "Lo más importante era encontrar unos jueces que estuvieran a la altura del formato, que tuvieran fuerza en la tele y que fueran rigurosos. Los tres han entendido la televisión muy bien. Es algo que no es fácil", aseveraba la productora ejecutiva.

Y sin duda otra de las grandes sorpresas de 'Next Level Chef' es el debut de Blanca Romero como presentadora. "Blanca es la reina de las cocinas y ha demostrado con creces que vale para presentar", destacaba Rey. "De todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera es donde más he podido ser yo y donde más a gusto he estado. Lo que más amo en el mundo es cocinar y comer, para mí era estar en un paraíso, no en un trabajo", sentenciaba la propia Romero.

Los grandes cambios de Telecinco con el formato original

Presentación de 'Next Level Chef'.

'Next Level Chef' llega a nuestro país después de haber revolucionado el universo de los talent de cocina en EEUU. Lo hace eso sí con grandes cambios pues tal y como ha avanzado Macarena Rey durante la presentación el formato se ha adaptado a los gustos y consumos de la televisión española. "Lo hemos formateado con el permiso de Gordon Ramsay y hemos añadido tres pruebas en lugar de la única que hay en el formato original", avanzaba.

Además otro de los cambios es que en nuestro 'Next Level Chef' no serán los mentores los encargados de vigilar a los concursantes en la última prueba. "Me parecía poco justo que fueran los mentores y por eso hemos invitado a un chef Estrella Michelín en cada entrega para que participe en la prueba de expulsión", explicaba la productora. Así veremos pasar por el programa a otros chefs como Jordi Cruz, Martín Berasategui, Ángel León, Toño Pérez, Begoña Rodrigo o David Pallás, entre otros.

Y otra de las diferencias de 'Next Level Chef' con respecto a otros talents como 'MasterChef' o en su día 'Top Chef' es que aquí no hay cámaras. "Hay pasillos al estilo de 'Gran Hermano', no hay cámaras. Solo una spider", proseguía contando Macarena. Algo que le ha dotado de mayor naturalidad pues tanto los concursantes como los mentores se olvidaban de que estaban en televisión, algo que lo aleja completamente de 'MasterChef'.

Al tratarse de un talent de cocina con la misma productora y con tres chefs como jueces las comparativas con el formato de La 1 estarán a la orden del día, pero desde Shine Iberia han querido marcar distancias por la mecánica del formato, por el hecho de que los jueces sean los mentores y por juntar a amateurs con cocineros profesionales y con influencers apasionados de la gastronomía.

💥¡Bienvenidos al concurso de cocina que ha revolucionado el planeta!



¡Así será #NextLevelChef! 🔥

📺 Muy pronto, en @telecincoes pic.twitter.com/QrQXtfba5R — Next Level Chef (@nextlevelchefes) December 17, 2024

Tres equipos, tres niveles de cocina y una plataforma, las claves del programa

Una selección de influencers gastronómicos, chefs profesionales y cocineros amateurs cocinarán en unas imponentes cocinas habilitadas en tres niveles de una estructura de más de 25 metros de altura:

El ático alberga una cocina de última generación equipada con los aparatos y utensilios más modernos y sofisticados del mercado,: abatidores, roners para cocinar a baja temperatura, robots de cocina. parrillas, envasadoras, hornos de vapor para todos, flexinducción y licuadoras, entre otros.

alberga una cocina de última generación equipada con los aparatos y utensilios más modernos y sofisticados del mercado,: abatidores, roners para cocinar a baja temperatura, robots de cocina. parrillas, envasadoras, hornos de vapor para todos, flexinducción y licuadoras, entre otros. Justo debajo se ubica la cocina del primer piso , con una equipación muy completa, pero que dista de los lujos del ático. En este caso, los hornos son compartidos y no hay posibilidad de cocinar a vapor. Además hay menos aparatos.

, con una equipación muy completa, pero que dista de los lujos del ático. En este caso, los hornos son compartidos y no hay posibilidad de cocinar a vapor. Además hay menos aparatos. Por último, en el sótano no hay ni rastro de pulcritud ni tecnología avanzada. Los concursantes deberán trabajar en una cocina de lo más precaria con aparatos usados y viejos, sartenes antiadherentes y cuchillos sin afilar.

Pero si hay un elemento que desestabilizará a todos los concursantes de 'Next Level Chef' es la plataforma, una despensa móvil con los ingredientes necesarios para cocinar que permanecerá en cada uno de los niveles durante solo 30 segundos. Pasa ese tiempo, bajará al siguiente piso con menos ingredientes, que serán con los que se tengan que conformar los concursantes de las cocinas inferiores. No tienen permitido compartir ni desperdiciar y todos deberán utilizar todo lo que cojan.

La mecánica de 'Next Level Chef'

En cada programa, los concursantes tendrán que enfrentarse a tres pruebas: un examen de precisión en el que los concursantes se enfrentarán a un desafío de habilidad y que será determinante para la distribución de los equipos en cada una de las cocinas.

Inmediatamente después, arrancará un cocinado de mayor duración, en el que cada formación trabajará en el nivel que les haya sido asignados, supervisados por su mentor. Una vez terminadas sus creaciones, tendrán que ser rápidos y cuidadosos para colocar los platos en la plataforma. El que no consiga llegar a tiempo, irá directo a la expulsión.

Durante la cata, los mentores elegirán los tres peores platos y los autores de estos tendrán que disputarse la prueba de expulsión, esta vez supervisados por un chef invitado. Mientras cocinan, los mentores no estarán presentes, ya que la cata definitiva será a ciegas y serán ellos los que elijan al expulsado definitivo.