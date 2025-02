Belén Esteban revela que Joaquín Sánchez frenó a Mediaset por sus intenciones con una presunta amante

El pasado viernes, 'Ni que fuéramos' publicaba en exclusiva los mensajes que se habrían enviado Claudia Bavel y Joaquín Sánchez, el ex futbolista del Betis y presentador de Antena 3, tonteando y llegando a hablar de verse en un hotel en Barcelona. Unos mensajes que podrían poner en jaque su matrimonio con Susana Saborido.

Por ahora, la mujer de Joaquín Sánchez no ha dudado en mostrar su confianza en su marido. Sin embargo, este miércoles, Belén Esteban iba mucho más allá al destapar en exclusiva la posible relación extramatrimonial que habría mantenido el presentador de 'Capitán en América' y 'Joaquín, el novato' durante tres años con otra chica.

"A mí me cuentan que hay una chica que lleva tres años con Joaquín", empezaba a contar Belén Esteban antes de que María Patiño la frenara cuestionando cómo estaba contando una exclusiva tan potente como esa. "Me duele dar la noticia, pero me llega que Joaquín ha estado con una chica tres años como amantes", proseguía contando.

Tras ello, Belén Esteban explicaba en 'Ni que fuéramos' que esta chica habría negociado su participación en un programa de Telecinco pero todo se paralizó. "A esta chica se le llama de un programa, la tienen casi cerrada, llegan audios de Joaquín y Joaquín llama a altos cargos de Mediaset y le llaman a esta chica y le dicen que no puede venir porque ha habido un problema y no es bien recibida en la cadena", recalcaba.

🔴OSO EXCLUSIVA🔴Joaquín habría mantenido una relación extramatrimonial durante 3 años con una chica. Toda la info en el directo de #NQFS26F.



⏩https://t.co/t9y9MVwgvI pic.twitter.com/ZCLKJUZMlp — LA OSA (@laosatv) February 26, 2025

Joaquín Sánchez frenó a Mediaset el testimonio de su supuesta amante

Es decir, según la colaboradora de 'Ni que fuéramos' esta chica podría haber cerrado una entrevista en 'De Viernes' pero Joaquín Sánchez habría logrado paralizarlo presionando a Mediaset. Algo muy llamativo siendo un rostro de Atresmedia.

Pero lejos de quedarse ahí, Belén Esteban cree que la chica que habría estado con Joaquín Sánchez durante tres años terminará hablando. Por otro lado, Kiko Matamoros también avanzaba que él sabía de una chica que iba a hablar en 'De Viernes' sobre una relación con el ex futbolista del Betis.

Asimismo, Belén Esteban aseguraba que ella cree que Susana Saborido no sabe nada de esta historia y que su marido Joaquín Sánchez haya tratado de paralizar esta información llamando a Mediaset. "Susana tiene carácter y seguro que le ha dicho a Joaquín tres o cuatro cosas, pero yo creo que esto no lo sabe", sentenciaba.