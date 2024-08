Gustavo dice ‘basta’ a las Campos en ‘Fiesta’ y explica por qué bloqueó a Carmen Borrego

El pasado fin de semana, Gustavo Guillermo se estrenó como colaborador de ‘Fiesta’. El que fuera chófer y mano derecha de María Teresa Campos volvió a atacar a las hermanas Campos, criticando duramente la entrevista que Terelu concedió a ‘Lecturas’.

Como era de esperar, sus palabras cayeron como un jarro de agua fría en la familia. Carmen Borrego no tardaba en responder al ex asistente de su madre en ‘Vamos a ver’, el programa en el que colabora: «No enguarres mi vida familiar porque yo no hablo de ti. Todos podríamos hablar de todo, presuntamente de cosas que haya contado mi madre. Decir que yo no me he ocupado de mi madre es una maldad».

Este domingo 11 de agosto, Gustavo Guillermo ha vuelto a sentarse en el plató de ‘Fiesta’, desde donde ha respondido a la hija menor de la fallecida comunicadora: «Yo también estoy dolido con ellas. Carmen dice que no dice cosas sobre mí, pero tengo amigos que me dicen que, a la espalda, dice cosas sobre mí. Que cuente lo que quiera contar».

Gustavo Guillermo explica por qué ha bloqueado a Carmen Borrego

Los colaboradores del programa vespertino de Telecinco querían saber qué es eso que va diciendo Carmen Borrego sobre él. «Yo nunca he dicho ‘voy a contar esto de vosotras’, como dijo Terelu en ‘¡De viernes!’. Hizo una entrevista con su acento andaluz y al final del programa sacó toda la artillería contra mí, ¿lo veis normal?», pregunta Gustavo Guillermo a sus nuevos compañeros.

Además, ha explicado por qué ha decidido bloquear a Carmen Borrego en su teléfono y a través de sus redes sociales: «Yo bloqueo a Carmen porque ella actúa de una manera que no me gusta. Voy a ‘Gran Hermano VIP’ y al salir veo que no he tenido ningún apoyo de ellas, todo lo contrario. Igual que ellas dicen que tienen cosas sobre mí, yo también tengo sobre ellas».

Sus compañeros insistían en preguntarle qué es eso que van diciendo las hermanas Campos sobre él que es mentira, pero Gustavo Guillermo decide no responder. «Yo ahora mismo tengo mi vida y no quiero saber nada de ellas», sentencia el ex chófer.