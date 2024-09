Lo que Cristian Suescun señala en ‘De Viernes’ sobre Maite Galdeano deja a todos sin palabras

‘¡De viernes!’ ha hecho el agosto (y nunca mejor dicho) con el conflicto de la familia Suescun. La primera en sentarse en el programa nocturno de Telecinco fue Sofía, una semana después lo hizo su madre, Maite Galdeano, y este viernes, 6 de septiembre, ha sido el turno de su hermano, Cristian Suescun.

Y si el testimonio de la influencer conmovió a todos los colaboradores, el de su hermano no se ha quedado atrás. El exconcursante de ‘La casa fuerte’ y ‘Supervivientes’ ha acudido al plató de ‘¡De viernes!’ una semana después de que su madre, en el mismo programa, le tachara de «manzana podrida», entre otras muchas lindezas.

Cristian Suescun ha contado cómo fue su infancia después de que, tras la separación de sus padres, un juez le mandase a vivir con su padre y a su hermana con su madre. «A partir de ahí mi madre me da de lado, yo quiero ir a visitarlas y mi madre ni me abre ni me coge el teléfono», recuerda, dolido.

Además, desmiente las palabras de Maite en las que aseguraba que «Cristian bebe y fuma lo que no tiene que fumar», motivo por el cual, según ella, decidió separarle de su hija Sofía. «Eso es mentira, totalmente mentira. Yo tengo una vida muy sana, hago deporte y paso de las drogas», deja claro, y cree que su madre lo hace «para agarrarse a algo». E insiste: «De mi madre he cogido hábitos como el deporte, pero lo ha llevado al extremo. Si me ve bebiendo una copa de vino me llama ‘borracho’ y eso lo hemos normalizado».

«No recuerdo un beso o un ‘te quiero’ de mi madre», lamenta Cristian Suescun

Al ser preguntado sobre esos momentos en los que su madre le daba de lado, Cristian Suescun reconoce que “me sentía como una mierda. Quiere coger a Sofía y hacerla como ella, manipularla y el hijo que se vaya con su padre, que es como él y ya está”. “He sufrido mucho, me lo he comido yo solito, pero como que me he acostumbrado a estar así, a tener una madre así”, lamenta.

«No recuerdo un beso o un abrazo o un te quiero. Sin embargo con Sofía sí, era su todo», asegura. Unas durísimas palabras que conmovieron a todos en el plató de ‘¡De viernes!’. Por todo ello, confiesa que «me siento mal, como una mierda. Siento que no valgo nada, que mi vida no vale, que no tengo el apoyo de una madre». Pese a esto, jamás ha tenido celos de su hermana: «Sofía le ha parado los pies en infinidad de ocasiones, pero mi madre no ha dado su brazo a torcer nunca».

Más duro que nunca con Maite Galdeano, Cristian Suescun revela qué es lo que más le ha dolido: «Que me trate como una mierda, que me diga que soy una manzana podrida, que me diga que no tengo ni para comer. Yo tengo mi ático pagado, mi coche pagado, mi moto y mis ahorros. Ella tiene más dinero que yo y vive de gratis».

El día que Maite le denunció a la policía: «Pase la noche en el calabazo»

Además, no duda en reconocer que su madre tiene «un problema con el dinero muy gordo y puede que el motivo económico sea uno de los problemas. No me dejaba ir al baño en su casa, en casa de Sofía, porque le daba asco, tampoco podía tocar el frigorífico, me he tenido que ir a mi casa que está cerca. Llegar al punto de que voy a comer a su casa y me manda llevar aceite porque está muy caro».

Incluso reconoció que su madre no le permitía ni siquiera beber agua en su casa, ya que tiene etiquetadas las botellas en la nevera. «Para mí ha habido episodios de violencia, me tira de las orejas, que me rompe los cartílagos por cosas simples como dejar el casco en la cocina o beber agua de su botella», asegura, dejando atónitos a los colaboradores del programa.

Sin embargo, el peor momento de su vida fue cuando su madre le denunció a a la policía por pegar a su hermana. «Yo solo quería estar con ella y pasé la noche en el calabazo, no entendía nada», recuerda Cristian Suescun, relatando que Maite llamó a la policía porque él no se quería ir de su casa.