Sale a la luz el estado de Cristian Suescun tras lo que llegó a decir Maite Galdeano en ‘De Viernes’

Este 30 de agosto, Maite Galdeano dio la cara en ‘¡De Viernes!’ tras la brutal entrevista de su hija, Sofía Suescun, una semana anterior en el mismo programa. Pero la influencer no fue la peor parada de los ataques de Maite, sino que sus mayores dardos fueron a parar a su hijo, Cristian Suescun, y a su yerno, Kiko Jiménez.

La de Pamplona llegó a definir a su hijo como una «manzana podrida». Según contó la invitada, tras separarse de su marido, Cristian se fue a vivir con su padre y ella se quedó con Sofía. Ahí la relación entre madre e hijo empezó a desquebrajarse, ya que Maite no veía con buenos ojos que el joven echara a perder sus estudios por estar «bebiendo y fumando cosas que no debía».

«Cristian era muy superdotado, tocaba el piano porque su madre se encargó de llevarlo a una academia privada y mientras él tocaba yo bailaba, hasta ahí genial, mientras él respondía todo bien. Cristian jugaba al fútbol, era el pichichi de los goles, era genuino, y Cristian con lo justito sacaba sobresalientes, ¿pero qué pasó entonces? Que a los 16 años me llama el director de un colegio de pago y me dice que Cristian se ha torcido completamente, que bebe y fuma lo que no tiene que fumar, entonces a mí me entra un bajón destructivo y derrumbador», explicó Maite.

Cristian Suescun, hundido tras las palabras de su madre

Poco después optó por quedarse ella con Sofía y «dejarle el niño a su padre para que él lo enderece. Yo creo que actué bien porque llevarme yo a Cristian era como poner una manzana podrida en el frutero y que te pudra la otra fruta (refiriéndose a su hija Sofía). Él ya tenía el hábito de llegar a casa tarde con los ojos rojos, llegaba ya dando el reloj las siete de la mañana y discutía mucho con su hermana, la niña quería ver los dibujos y él solo quería ver el fútbol. Si dejo a Cristian con nosotros la hermana habría tomado ese ejemplo y habría acabado como el hermanito, y por ahí no quería pasar».

Unas palabras muy duras que los propios colaboradores del programa le reprocharon y que, al parecer, tendrían hundido a Cristian Suescun. Este sábado, Daniela Requena, redactora de ‘Socialité’, se acercó hasta la casa de Sofía para intentar hablar con su hermano y saber cómo se encuentra tras los últimos ataques de su madre. En un momento dado, la periodista pudo ver el rostro serio y cabizbajo del cuñado de Kiko Jiménez.

«El ambiente está muy caldeado«, explicó Daniela Requena en el programa de Telecinco. La reportera se ha encontrado con Cristian al llegar a la casa de su hermana: «Hemos intentado hablar con él y nos ha atendido prácticamente nada porque se le veía muy afectado, a diferencia de otras veces en las que nos hacía más caso. No se ha quitado siquiera el casco de la moto y nos ha dicho que está muy, muy, muy afectado».