Sofía Suescun y Kiko Jiménez impugnan lo visto con Maite Galdeano y le lanzan un ultimátum

Una semana después de que Sofía Suescun se sentara en el plató de ‘¡De Viernes!’ para hablar de la ‘guerra’ con su madre, Maite Galdeano, esta ha hecho lo propio y ha concedido una entrevista en el mismo programa. Sin embargo, una grave acusación de la navarra sobre el novio de su hija, Kiko Jiménez, ha provocado la inmediata reacción de la pareja.

La autodenominada como ‘La Elegida de Dios’ ha empezado reconociendo que se siente «avergonzada» de su comportamiento en el conflicto. Pero poco le ha durado la autocrítica, puesto que pronto se lanzó a la yugular de su yerno, el principal culpable, según ella, de toda esta historia. Y es que, la madre de Sofía Suescun asegura que todo comenzó con un grave insulto de Kiko hacia su hija.

Según Maite Galdeano, ella misma fue testigo de una fuerte discusión de la pareja al poco de regresar Sofía de ‘Supervivientes All Stars’. Al parecer, y siempre según Maite, Kiko le espetó: «Tú ¿para qué has ido ahí? ¿No te das cuenta de que has quedado como la puta de España?». Unas palabras que provocaron su enfado: «Me levanté y le pregunte si le parecía bien la actitud de su novio hacia ella. Eso es una humillación».

Según Maite, Kiko le dijo a Sofía que estaba quedando como “la put* de España”



“Ella se queda callada, es lo que me repatea”



El ultimátum de Sofía Suescun y Kiko Jiménez a Maite Galdeano

Esta revelación en directo tuvo la reacción inmediata de Sofía Suescun y Kiko Jiménez. José Antonio León irrumpió en la entrevista para trasladar un mensaje enviado por la pareja. Lo primero que aclaró el colaborador del programa es que, para obtener el perdón que pide Maite, «que ahora no lo acepta, tendrías que negar que haya dicho ese insulto, que no lo ha dicho».

A continuación, el periodista procedió a leer el ultimátum de Sofía y Kiko: «Dice que te lo estás inventando todo, que lo vas a tener que demostrar, que solo te importa ir contra él y destruir su imagen pública, que no ha existido nunca ese insulto y te lo estás inventando». Y añadió que «como dijo Sofía, eres el efecto espejo: todo lo que tú le dices que hace él, realmente lo estás diciendo tú».

Como era de esperar, Maite Galdeano negó estas palabras de su hija y su yerno, manteniéndose firme en su versión: «Es que es su palabra contra la mía». Antes de este mensaje, José Antonio León le informó a la invitada que su hija tuvo que retirarse a su cuarto, por no soportar el discurso «de mentiras» que estaba viendo.