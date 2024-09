Nuria Roca vuelve a 'La Roca' con este aviso a Gonzalo Miró: "Te voy a hacer una advertencia..."

Este domingo 15 de septiembre, Nuria Roca volvía a La Sexta para ponerse al frente de la cuarta temporada de ‘La Roca’, que llega completamente renovado con un nuevo plató, nuevos fichajes y secciones. Pero lo que no ha cambiado es el pique que se traen continuamente la presentadora y Gonzalo Miró.

Así, cuando Nuria Roca daba la bienvenida a la mesa de ‘La Roca’ a Gonzalo Miró y Ángel Antonio Herrera se producía un duelo de zascas y advertencias entre la presentadora y el colaborador.

«Le decía yo a Cacho [presentador de laSexta Meteo] que descanse un poquito, pero vosotros también deberíais descansar un pelín que a este paso os vais a convertir en directores generales de la cadena. No habéis parado, Pilar, Ángel Antonio y Gonzalo», les recriminaba la presentadora a sus colaboradores al verles en otros programas como ‘Espejo Público’ o ‘Más vale tarde’.

«Estamos buscando el despacho», reconocía con sorna Ángel Antonio Hererra. «Encima que os vais todos, desaparecéis de Atresmedia y dejáis esto como un auténtico solar… Alguien se tiene que quedar«, soltaba Gonzalo Miró. «Es verdad, menos mal que os habéis quedado vosotros», le replicaba Nuria Roca. «Yo lo comenté con Gonzalo, el año que viene me voy con Nuria de vacaciones, porque vaya vacaciones se ha pegado», apostillaba Pilar Vidal.

La advertencia de Nuria Roca a Gonzalo Miró: «Mi hijo favorito es el que mejor me trata y con los colaboradores lo mismo»

Tras ello, Nuria Roca se dirigía a Gonzalo Miró. «Ahora me dirás que has puesto tú los cables», le decía. «¿Tienes duda? Los focos nuevos. Perdona, Ángel y yo nos curramos la posición de la mesa», respondía él siguiendo la broma. «Es que no se puede ser tan buenos, claro se os rifan», aseveraba por su parte Juan del Val. «Por eso estamos aquí», sentenciaba Ángel Antonio Herrera.

«¿No nos habéis echado de menos ni un poquito?», se interesaba Nuria Roca a lo que Gonzalo Miró debió responder que no, sin que se le viera ni escuchara. «¿Vendréis con el espíritu renovado no?», cuestionaba el colaborador. «Mira, te voy a hacer una advertencia. El otro día en ‘El Hormiguero’ hablábamos de los hijos predilectos y yo dije que mi hijo favorito es el que mejor me trata y lo mismo me pasa con los colaboradores», le soltaba Nuria a su compañero.

«O sea que es a ver quién te hace más la pelota», respondía Gonzalo Miró. «Exactamente», apostillaba Nuria Roca. «Quieres una especie de Richard Gere en ‘Prety Woman’ entonces, nos gusta que nos hagan la pelota», añadía el colaborador de ‘La Roca’.