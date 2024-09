Cristina Pardo no tiene contemplación y señala lo que muchos piensan de Julián Muñoz tras morir

Este martes, 24 de septiembre, en ‘Más Vale Tarde’ han analizado la muerte de Julián Muñoz, quien falleció este mismo martes a los 76 años de edad a causa de un cáncer de pulmón. Cristina Pardo ha aprovechado la ocasión para hacer una reflexión no solamente sobre el exalcalde de Marbella, sino también sobre otros políticos condenados por corrupción.

«Los corruptos dicen ‘hemos cumplido con la Justicia’. Has cumplido con la Justicia porque te han condenado y has estado en la cárcel, pero no te devuelven ni un puto duro, esa es la verdad», asegura Cristina Pardo. Y es que cabe recordar que Julián Muñoz ha muerto sin haber devuelto los 46 millones de euros al pueblo de Marbella.

A este respecto, Beatriz de Vicente explicó que en eso se basa la «teoría economicista». «La gente deslomándose toda su vida no llega a acumular 46 millones de euros», deja claro la abogada. Y añade: «Pagas tu condena y o tú, o personas de tu entorno, disfrutan». Además, considera que en la mente de un corrupto «entre beneficios y costes, me vale la pena».

Cristina Pardo, muy dura con Julián Muñoz: «Ese dinero no era tuyo»

«Ni siquiera cuantificaría qué se puede comprar, es que ese dinero no era tuyo y lo acreditó la Justicia», recordó Cristina Pardo. «Para colmo este es el presupuesto de un pueblo pequeño», sentenció Beatriz de Vicente en el programa vespertino de La Sexta.

Julián Muñoz, sucesor de Jesús Gil en el Ayuntamiento de Marbella, fue condenado por el ‘caso Malaya’ a una pena de prisión de 20 años por diferentes delitos cometidos durante su estancia en el Ayuntamiento. Por su parte, su entonces pareja Isabel Pantoja, fue condenada a dos años de cárcel por blanqueo de capitales y a pagar una multa de más de un millón de euros. Mientras que a su exmujer, Mayte Zaldívar, la cayeron dos años y medio de prisión.