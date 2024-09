Ramoncín deja tiritando a Ayuso en ‘Más Vale Tarde’ con el hachazo que le arrea en directo

Este miércoles, 11 de septiembre, en ‘Más Vale Tarde’ han analizado las últimas y polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre Cataluña. Ramoncín ha sido uno de los más duros con la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que ha lanzado un demoledor dardo.

Durante el día de la Diada, Ayuso volvió a la carga contra Cataluña por la financiación autonómica. La líder del PP aseguró que los ricos catalanes «quieren que el resto de España sea su mano de obra, como ha ocurrido siempre. Mientas todo lo español es de segunda». Unas palabras que han sido muy criticadas en el programa vespertino de La Sexta.

Ramoncín quiso recordarle que «uno se llega a cansar hasta del dulce más dulce e Isabel Díaz Ayuso debería entender que no todo es para meterse con el Gobierno. Que no todo lo que dice es importante y que estar en la línea de fuego todo el rato no es algo que le beneficie». Lo que más le molesta al cantante es que «se hable de españoles de segunda».

Y es que, como él mismo explica, «yo nací en un taxi en la Puerta de Alcalá. Nadie me tiene que contar nada de lo que es esta ciudad para mí». «En Madrid hay ciudadanos de primera y de segunda, porque cuando ponen los vertederos o los crematorios no lo hacen en Chamberí ni en Castellana Norte, se hace en los barrios peores», añade Ramoncín.

El demoledor dardo de Ramoncín a Ayuso

Respecto a la financiación autonómica, Ramoncín asegura que «me parece muy mal que se hable del dinero que se le roba al contribuyente y todavía no se haya dado cuenta de que la persona con la que convive le levantó al contribuyente un montón de dinero porque no quiso pagar impuestos», sentencia.

Por su parte, Iñaki López también se mostró muy duro con la presidenta madrileña. «Es maravilloso, Ayuso acaba de comprar el concepto ‘España nos roba’, que era clave en el pujolismo durante tantos años», criticó el presentador de ‘Más Vale Tarde’.