Susanna Griso se atreve a preguntar lo que muchos sospechan de Julián Muñoz tras su muerte

El fallecimiento de Julián Muñoz este martes ha monopolizado todas las tertulias televisivas tras una semana siguiendo su estado de salud muy de cerca. ‘Espejo Público’ dedicaba gran parte de su sección de corazón a dar el último adiós al que fuera alcalde de Marbella. Y Susanna Griso sorprendió con una controvertida pregunta. La presentadora no dudó en cuestionar el motivo real de su boda con Mayte Zaldívar tras esconder todo el capital que robó.

«La realidad de su vida fue el trapicheo, la estafa y el robo», sentenció Laura Fa, recalcando su famosa implicación en la famosa red de corrupción política y urbanística. «Era un hombre todopoderoso, me sentía poderoso en Marbella. Cuando me meten en la cárcel, que allí te vas al infierno», aseguró Julián Muñoz en su última entrevista para ‘De viernes’.

Susanna Griso cuestiona la boda de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar y pone el foco en el dinero robado

El exregidor de Marbella fue condenado a 20 años de cárcel por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación en una trama organizada en la concesión de licencias ilegales. Fue entonces cuando el espacio de Susanna Griso puso el foco en la gran pregunta: ¿Dónde iba a parar ese dinero que robó?. «Lo que Julián hace es articular dos sociedades en paraísos fiscales a nombre de Mayte e incluso implica a su hija que es llamada a declarar», comenzó explicando Gema López.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

«Usa las dos sociedades de Isabel Pantoja para evadir el dinero. La pista del dinero se pierde, pero estos señores han vivido muy bien, sale de la cárcel y vive bien… Ha tenido contactos con Gibraltar», sugería la conductora de ‘Más Espejo’ poco antes de que Rosa Villacastín se pronunciase vía telefónica sobre la tormentosa relación de Muñoz y la tonadillera. «Sabíamos que se iba a morir de un momento a otro… A mí me dijo: ‘Me enamoré de Isabel Pantoja como un loco, sin pensar en nada’. Es verdad que quedó deslumbrado de que una mujer como Isabel se pudiera enamorar de él», aseguró la periodista.

Pero Villacastín no se quedó ahí, y lanzó su propia teoría sobre lo que ocurrirá con ese dinero no localizado tras su muerte. «Creo que la pista del dinero no va a ser difícil de descubrir. Para pasarlo a sus herederas, que son sus hijas… Ellas tendrán que sacarlo de algún sitio, de Gibraltar o de donde sea», aseveró la comunicadora antes de que Susanna Griso hiciese un importante revelador apunte, verbalizando lo que muchos se han preguntado.

«Lo de Isabel fue interés, no amor»

«Dado que no ha devuelto ese dinero, ¿cabe pensar que lo tiene en el extranjero y que se casó con Mayte para facilitar la recuperación de ese patrimonio?», señaló la conductora de ‘Espejo Público’. Ante esto, Villacastín volvía a la carga, esta vez contra la tonadillera. Quien se aprovechó de todo esto fue Isabel Pantoja. Lo que él haya hecho ya no importa… Lo que importa es lo que cuente de Isabel Pantoja, que es lo que no sabemos. Ella sigue viva», sentenció la periodista causando revuelo en plató.

Tras reiterar que Julián Muñoz se «enamoró locamente» de la cantante, algo que ella utilizó para «sacarle lo que pudo», Susanna Griso terminaba cerrando el caldeado debate con una reflexión. «Cómo un camarero sin estudios, venido a más, que se convierte en alcalde y de repente la reina de la copla se enamora de él. No se lo podía creer… Lo de Isabel fue interés y no fue amor», terminaba advirtiendo la presentadora.