Susanna Griso enfrenta a su equipo en directo en ‘Espejo Público’ e impugna a Gema López

Susanna Griso se ha molestado con su equipo de ‘Espejo Público‘, especialmente con Gema López, la coordinadora de la sección de crónica social del magacín, por la tergiversación que se ha pretendido hacer sobre unos totales de la cantante Rosa López sobre Manu Tenorio en plena guerra -ya televisiva también- con los inquiokupas y con un presunto problema con Hacienda en el aire.

«Una antigua de compañera de ‘Operación Triunfo 1’ ha alzado la voz y sus palabras no le van a gustar al cantante», ha cebado inicialmente la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’. Era uno de los reclamos que poseía el programa de Antena 3 para el bloque de ‘Más Espejo’.

Poco después, se ha resuelto que era Rosa López la protagonista de esas declaraciones -presuntamente controvertidas- y se ha dado paso al vídeo en el que los periodistas le preguntan por la situación de Manu Tenorio y ella responde. «Hacienda somos todos», contesta en primer lugar la cantante. «Que nos tiene ahogados», añade a continuación a modo de dardo a la Agencia Tributaria.

Tras escucharla, Susanna Griso no ha entendido por qué se había anunciado que las palabras de Rosa iban a disgustar al artista andaluz. «El zasca es a Hacienda no es a Manu», ha reaccionado la presentadora, confrontando así al equipo de ‘Espejo Público’ e impugnando lo que había hecho creer Gema López y la dirección en el cebo previo.

«Ha dicho Hacienda somos todos y lo que pasa es que nos tienen ahogados», ha subrayado Griso, que ha pedido que emitieran el fragmento de nuevo para que quedara claro ante los espectadores y no llevarles a equívocos. Sin embargo, se ha reemitido ‘manipulado’ porque solo han ofrecido la primera parte, suprimiendo la segunda frase en la que afirma que el Fisco «nos tiene ahogados».

«Ya, pero me lo dejáis a medias, falta el contexto», ha clamado molesta Susanna Griso, que no iba a consentir esa descontextualización de la información. «No me lo ponéis entero porque es en la segunda parte cuando dice: ‘todos sufrimos a Hacienda», se quejaba en directo la presentadora del espacio matinal de Atresmedia frente a su equipo.

«Repetimos. Pero, por favor, que no me lo dejáis entero. Eduardo, que no ponéis la parte en la que se queja del fisco. Ponme la segunda parte, no la primera que ya la he visto tres veces», ha recriminado Susanna Griso a fin de que se ofreciera el corte de Rosa López de forma íntegra y sin adulteraciones. Y es que, bajo ningún concepto, la comunicadora no quería entrar en ese juego de ‘Espejo Público’ de hacer creer que Rosa había dirigido una pulla a Manu Tenorio.