La presentadora del ‘Club Disney’ que desapareció de la TV y hoy es sargento del Ejército

Si hay un programa mítico infantil en España, ese es ‘Club Disney’. Obviamente con permiso del ‘Club Megatrix’. Emitido entre 1990 y 2007, se encargó de traernos un sinfín de series de la factoría Disney, con unos presentadores que hacían reportajes, entrevistas y juegos. Un programa que no te podías perder, porque era una época en la que no existía Internet, sobre todo al comienzo. Los primeros presentadores fueron Juan José Pardo, Luis Miguel Torrecillas y Susana Espelleta. Estos dos últimos luego fueron sustituidos por Mónica Aragón y Marc Azcona. Y tras ellos llegaron David Carrillo, Jordi Cruz y Vanessa Martyn. Trío al que se unió Elena Jiménez poco después.

Al ser la última en unirse, parecía que no tendría el mismo impacto en los espectadores como los otros presentadores. Pero al final Elena Jiménez se convirtió en una de las presentadoras más queridas y recordadas de todo ‘Club Disney’. «La gente me sigue llamando Elenita por la calle«, confesó en ‘Estamos Probado’, el programa de Twitch que presenta Jordi Cruz. «El participar en ‘Club Disney’ con 13 años fue un premio, fue un regalo. Si volviera a nacer, repetiría la experiencia».

‘Club Disney’. / TELECINCO

En esta nueva etapa del programa, este se hacía en directo, lo que llevó a una conexión enorme con la audiencia. Aunque Elena Jiménez no tenía muy claro si iba a conseguir formar parte del programa o no. Sobre todo por culpa de su última prueba. «A ‘Club Disney’ llegué en chándal. Después de mil castings, porque éramos muchísimos niños y niñas, recuerdo que al último casting venía del cole. Yo con el chándal y justo la otra niña venía con su vestidito tan mona, y yo sin peinar. Yo creo que eso tuvo su punto de ‘esa niña tiene rollo’. Luego la última prueba con vosotros [Jordi Cruz, David Carrillo y Vanessa Martyn] . Con 13 años».

Así vive hoy Elena Jiménez, que pasó de presentar ‘Club Disney’ a ser sargento en el Ejército del Aire

Tras terminar su etapa en ‘Club Disney’, Elena Jiménez siguió probando suerte en el mundo de la actuación. Desde ‘Ana y los siete‘ o personajes episódicos en ‘Mis adorables vecinos’ o ‘El Comisario’. Y también presentadora en ‘Kombai & Co‘, un programa de animales en Telecinco.

Pero ella siempre quiso ser policía o formar parte del Ejército. Y ese es su presente. Porque Elena Jiménez es Sargento Primero del Ejército del Aire con la especialidad de Armamento. «Cuando eran las fiestas de mi pueblo cuando yo era pequeña, yo no pedía peluches, no pedía muñecas. Yo pedía escopetas. Siempre he tenido ahí la cosa».

«Estoy en el Ejército hiperfeliz. Yo no lo cambio por nada», confesó Elena Jiménez en el programa de Twitch de Jordi Cruz. Nostalgia modo ON.