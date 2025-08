Como siempre decimos, la historia de nuestro cine y televisión está plagada de grandes actores y actrices capaces de robar cada escena en la que aparecen. A veces secundarios, otras veces protagonistas, hay una importante cantera de intérpretes que nos han hecho disfrutar con sus series y películas. Siempre gracias a su magnetismo y a su presencia delante de la cámara. Uno de los mejores ejemplos que se nos ocurren es, sin lugar a dudas, la actriz gallega María Pujalte.

Nacida en A Coruña en 1966, se formó en interpretación, canto y expresión corporal en Santiago de Compostela. Además de en la Scuola Internazionale dell'Attore Comico de Reggio Emilia (Italia) gracias a una beca de la Diputación de A Coruña. Empezó en el doblaje con apenas 21 años en Santiago y poco a poco fue metiéndose en el mundo del teatro. "Todo el mundo emprende su camino a ciegas, tampoco hay que mitificar. Pero es verdad que el actor siempre está como empezando", comentó en la revista Escritura Pública. "Dependes de un mercado que te llame… hasta que de repente te llaman para cualquier cosita, y ya estamos contentísimos".

Después de años en teatro en Galicia, donde hacía solo unos pocos bolos al mes, se trasladó a Madrid buscando trabajar con regularidad. Y ahí le llegaron sus primeras grandes oportunidades. Por un lado, el cine con 'Entre rojas', que le valió su primera nominación a los Goya. Y ella misma admite que fue su punto de inflexión. “En 1995 conseguí mi primera nominación a los Premios Goya por Mejor Actriz Revelación en la película 'Entre Rojas', y desde entonces se ha convertido en mi forma de vida", recordó en la Cadena SER. "Hay etapas que son gustosas y placenteras, pero para hacerte planes de vida es muy difícil. Y luego, cuando hay un parón una temporada, te comparas con el resto".

María Pujalte en 'Laura y el misterio del asesino inesperado'

Por otro lado, le llegó uno de esos papeles que definen carreras: el de Mamen Tébar en la serie de Telecinco 'Periodistas', junto a José Coronado, Belén Rueda o Álex Angulo. La actriz estuvo en todas las temporadas de la emblemática ficción menos en la última. Aunque nunca ha dicho públicamente que se fuera de la serie por diferencias contractuales o problemas con el equipo. Simplemente la historia de su personaje llegó a su fin.

"Fue una serie mítica. Para mí fue donde aprendí a hacer televisión, a saber lo que era estar en un plató", recordó en una entrevista para El Español. "Yo hice 104 capítulos en cuatro años. Eso fue muy intenso y muy gratificante". Aunque también admitió que llevó la fama bastante regular, al ser una persona muy introvertida. "Debes aprender a vivir con ello. A mí me pasó más con la serie 'Periodistas', me sentía en ocasiones cómo agredida. Tienes que aprender a gestionarlo… Soy una persona tímida, y sólo me gusta exponerme sobre el escenario, y después tener una vida normal", confesó para el blog Mi Cinexin.

Tras su paso por 'Periodistas', unos pocos años después le llegaría otro de esos personajes secundarios tan importantes cuando se incorporó como Mónica en la popular '7 vidas'. En la famosa serie daba vida a la abogada de Carlota, que tramitaba el divorcio de esta con Gonzalo. Pero al final, decidía dejar su carrera en el mundo de la abogacía y compraba el bar 'Casi Ke No'. Se hacía muy amiga tanto de Diana como de Sole, y aportó sangre fresca a una serie que ya llevaba bastantes años en antena.

María Pujalte dio vida a Mónica en '7 vidas'.

"Yo ahora he vuelto a verla y creo que es un humor perfectamente vigente. Tiene el punto justo de irreverencia y los personajes siguen siendo reconocibles", contó para Fotogramas en el 25º aniversario de la serie. "Es una comedia que se mantiene bien en el tiempo. El formato es muy sencillo, obviamente, pero también hecho con mucho gusto. Creo que '7 vidas' era exquisita". Aunque solo estuvo en las tres últimas temporadas, su personaje funcionó muy bien con la audiencia, y se compenetró a la perfección con el resto del elenco.

"Nunca sabes hasta dónde va a llegar el personaje… en televisión no es como en cine que el guion ya está cerrado… Si el guion está bien escrito, ahí está casi todo", se sinceró en una entrevista para Sensacine. Y es que '7 vidas' fue un auténtico aprendizaje para María Pujalte, que se especializó en comedia gracias a la ficción de Telecinco. Incluso fue nominada por su papel en los premios de la Unión de Actores y Actrices. Entre medias, además consiguió su segunda nominación a los Goya por la película 'El lápiz del carpintero', película de Antón Reixa, donde compartía protagonismo con María Adánez, Luis Tosar y Tristán Ulloa.

Pero si en su carrera hay un personaje reconocible para el gran público, y que sigue siendo conocido hoy en día, ese es el de la investigadora Laura Lebrel. La serie de misterio de TVE 'Los misterios de Laura' fue un auténtico éxito, con varias adaptaciones en otros países como Estados Unidos, Italia o incluso Rusia. Tres temporadas, treinta y dos episodios y tres tv-movies. Un personaje de esos que marcan carreras.

"Pensé que me había tocado la lotería, porque leí los guiones y me parecieron estupendos. Era una madre de 40 años, normal y corriente. Que no era ningún pibón y no hay ese elemento de ligar todo el rato, que está presente siempre en la ficción. Era una madre de casa normal, pero que luego es una crack. Mirando hacia atrás, pienso que el personaje era muy moderno y poco habitual en aquel momento", contó en una entrevista para el Heraldo.

"La primera temporada de 'Los misterios de Laura', fue muy estresante, porque estábamos buscando todavía la serie, antes de que la gente la viera. Y estás estudiando el personaje, imaginándote cómo es, tomando muchas decisiones y, claro, lo pasas mal. Lo pasas bien y mal, es una mezcla… Al principio lo pasas mal, pero luego cuando ya tienes el personaje cogido, pues también lo pasas bien y te sientes más cómoda. Es un poco una mezcla", confesó en el blog Vive la vida de otra manera.

María Pujalte en 'Laura y el misterio de la novia que esperaba demasiado'.

Laura Lebrel caló mucho entre los espectadores. En su segunda temporada, la más fuerte en audiencia, logró una media de espectadores superior a los tres millones y picos que rozaron los cuatro millones, con una cuota de pantalla cercana al 17%. Un éxito absoluto. Pero por problemas presupuestarios, la serie llegó a su fin en 2014 y, pese a que ha habido tres tv-movies por el camino (las dos últimos, en 2023), por ahora no ha llegado la cuarta temporada a TVE.

"No sé si habrá más capítulos, mi compromiso siempre ha sido pleno con esta serie desde que empezó en 2009", explicó para la Cadena SER. "Me parece injusto que no haya más 'Los misterios de Laura' teniendo en cuenta el éxito que ha tenido". Según el creador Javier Holgado, ya había cuatro guiones listos para la cuarta temporada, y el rodaje estaba a punto de comenzar, con el equipo y fechas programadas. Sin embargo, los planes se paralizaron debido a cambios en la cúpula directiva de RTVE, incluyendo la salida de altos cargos y la renovación del Consejo de Administración. Así que los guiones quedaron enterrados en un cajón.

Y, aunque María Pujalte está dispuestísima a regresar, la nueva temporada no llega. Pero eso no ha impedido a la actriz gallega para seguir trabajando sin parar. Protagonizó junto a Javier Cámara 'Vota Juan', 'Vamos Juan' y 'Venga Juan'. Además de dar vida a la profesora universitaria María Bolaño en la serie 'Merlí: Sapere Aude', la serie de Movistar Plus+ que le hizo reflexionar sobre su juventud y el momento en el que estaba en su carrera. "Ningún camino que transites por primera vez es fácil, da igual la edad que tengas", comentó para Telecinco.

Su último gran proyecto es la serie de Atresmedia 'Perdiendo el juicio'. En ella interpreta a la jueza Paloma. "El perfil psicológico diseñado para el personaje estaba muy claro", explicó para Antena 3, afirmando que disfrutó mucho gracias a sus compañeros, y sobre todo, a los guiones de la serie. Pero es que además tampoco ha parado en el mundo del teatro. En 2021 'De algún tiempo a esta parte… Fracaso?', de Max Aub, junto a Ana Rujas. En 2023 la obra 'Tan solo el fin del mundo' junto a Irene Arcos, Yune Nogueiras, Raúl Prieto, Eneko Sagardoy y Gilbert Jackson. Y este 2025, 'Les bàrbares', en el Teatre Borràs de Barcelona.

En el apartado personal, María Pujalte está casada desde hace años con Mario Lebrel, aunque ha preferido mantener su identidad en privado. "Estoy con la persona que quiero, aunque evitó dar más detalles sobre mi vida sentimental", comentó para Europa Press.