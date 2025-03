La vida actual de Santi Rodríguez: de ser el Frutero en '7 Vidas' a su polémica con el Opus Dei

A finales de los 90, las cadenas privadas españolas buscaban dar con la fórmula exacta para tener una sitcom que triunfara. Siempre mirando de reojo a la televisión estadounidense. Y no había mejor ejemplo a seguir que el de 'Friends', la mítica serie de la NBC que se emitió de 1994 a 2004 a lo largo de 10 temporadas. El modelo estaba claro, y así nació '7 vidas', creada por Víctor García, y que debutó en Telecinco en 1999. Ahora está al completo en Prime Video.

Durante 15 temporadas y más de 200 episodios, fue la serie de referencia de España. No solo por su humor y sus tramas, sino también por sus espectaculares cameos: Ronaldo, David Bisbal, Shakira... Cualquier famoso del momento tenía siempre su aparición en una ficción que se fue haciendo más y más grande según avanzaba. La premisa era sencilla: David despertaba de un coma tras 18 años, y tenía que enfrentarse a un nuevo mundo totalmente ajeno para él. El reparto principal incluía a Toni Cantó, Javier Cámara, Amparo Baró, Blanca Portillo. Según fue avanzando la serie, se incorporaron otros actores como Gonzalo de Castro, Anabel Alonso, Carmen Machi o Santi Rodríguez, conocido popularmente como 'el frutero'.

El actor nacido en Jaén estudió Derecho, pero su carrera fue por otros derroteros. Concretamente, por los de la interpretación. Se incorporó a '7 vidas' en la temporada 8 como personaje recurrente. 'El Frutero' era machista, homófobo y racista. Pero su particular humor le salvaban de más de una situación peliaguda. Mauricio Colmenero, en 'Aída', es digno heredero de este personaje. "Soy muy diferente a mis personajes. Por ejemplo, con ‘El frutero’, de 'Siete vidas', no tengo nada que ver", dijo en una entrevista para el medio Levante, en la que también dijo que el nombre del personaje solo lo sabían unos pocos afortunados. "Sí y lo tenía, ¡hasta apellido! Ese secreto solo lo sabíamos algunos miembros de la serie, pero eso se vendrá conmigo a la tumba".

Durante más de 80 episodios, Santi Rodríguez hizo de las suyas en la serie de Telecinco. Era tan popular el personaje que pasó de recurrente a principal casi hasta el final de la serie. Su amistad con Diana o con Sole daba momentos de los más hilarantes (como cuando se descubrió que realmente no necesitaba muletas para andar). Gracias a su popularidad en la ficción de Globomedia, el actor participó en 'El club de la comedia' (entre 2000 y 2017), convirtiéndose en uno de los monologuistas más famosos y veteranos del programa.

Santi Rodríguez y Gonzalo De Castro en '7 vidas'.

También fue uno de los protagonistas de 'Gym Tony', la serie diaria de Cuatro, interpretando a Jose Vicente Velasco durante las cuatro temporadas. Y su proyecto más reciente audiovisual fue la serie 'Atasco' para Prime Video. Pero ahora está mucho más centrado en el teatro, donde ha montado varios espectáculos como 'Infarto, no vayas a la luz' (en el que habla en forma de comedia sobre su infarto, sufrido en 2017) o 'Espíritu', con la que está de gira. O el monólogo cómico de 'Como en casa en ningún sitio', que representa actualmente. Eso sí, aún no ha sido capaz de quitarse la fama del popular personaje de '7 Vidas'.

"Indudablemente, la gente me sigue reconociendo como 'El frutero' y me iré de este mundo con ese personaje de la mano. Este mismo personaje me dio muchas alegrías porque fue con el que aprendí la mayoría de cosas que sé para poder trabajar en una serie de ficción. El equipo con el que coincidí, tanto artístico como técnico, fue espectacularmente bueno", explicó en Revista Teatros.

Polémica con el Opus Dei

En 2012, tuvo un momento muy crítico cuando empezó a recibir amenazas de muerte por Twitter. Y todo era debido a su cercanía con el Opus Dei. "Lo primero, dejar claro que no soy de la Obra, sino simpatizante. Dicho esto, en el Opus Dei me inculcaron unas creencias que han sido de gran ayuda en momentos difíciles. Por eso lo defiendo a muerte”. Así lo comentó en el portal AlbaDigital. Tuvo que cerrar su cuenta, aunque más tarde volvió a abrirla.

Santi Rodríguez en su obra de teatro 'Espíritu'.

Pero, polémicas aparte, otra de las cosas que caracterizan a Santi Rodríguez es su trabajo solidario. Creó en 2009 el Festival 'Santi y sus Amigos', un evento para recaudar fondos para la Asociación Síndrome de Down de Jaén y Provincia, de la que Santi Rodríguez es embajador desde el año 2007. Además de ser socio de honor del Jaén Paraíso Interior, club de fútbol sala. Hace poco aprovechó su visita a El Hormiguero para denunciar la situación actual de Jaén, y cómo esta abandonada por las instituciones del país.

"Ya estamos muy cansados. Tuvimos la semana pasada una caravana en protesta porque está la España vaciada y la España ninguneada, que son los sitios donde no nos tienen en cuenta para nada", comentó ante Pablo Motos. "El sector del olivar, los 97 municipios están muy maltratados, es que es todo. Estamos muy cansados y le pido a las instituciones que nos tengan en cuenta".