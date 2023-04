Santi Rodríguez llama «copia barata de Risto Mejide» a Juan del Val en ‘La Roca’ y así reacciona

Este domingo, 16 de abril, el actor Santi Rodríguez ha intervenido en ‘El Club de ofendidos’ de ‘La Roca’ después de que Juan del Val asegurara que, a pesar de que su madre es natural de la localidad jienense de Sorihuela de Guadalimar, al acento tanto de Córdoba como de Jaén es «feíto».

Estas declaraciones han provocado la indignación de Santi Rodríguez, quien intervino en el programa de LaSexta presentado por Nuria Roca para poner en su sitio al escritor. «Más vale permanecer callado y parecer tonto que abrir la boca y despejar todas las dudas. Yo tengo un amigo que dice que hay días tontos y un tonto para todos los días», sentenció el actor. De esta forma dejaba claro que a ellos su acento les encanta.

Santi Rodríguez en ‘La Roca’

Tras estas palabras del humorista, Juan del Val intentó justificarse, asegurando que «no he sido más feliz que en mis veranos en Sorihuela». «Ahora peloteo», añadió el intérprete. Además, también explicó que el escritor «tiene dos cosas maravillosas, su pareja (Nuria Roca) y su madre, a la que yo admiro profundamente. Yo me imagino a su madre diciéndole a su marido: ‘A este niño no hay por donde meterlo en vereda'».

No obstante, pese a romper esta lanza en favor de Juan del Val, Santi Rodríguez no cesó en sus ataques señalando que su problema es «haberse quedado en una copia barata de Risto Mejide». «No nos hagamos daño Santi», comentó el colaborador, ante las risas de sus compañeros.

Tras lo cual, Nuria Roca le dijo al actor: «Habéis pensando en la posibilidad de cerrar la puerta de Despeñaperros y que no baje». «No, aquí a Juan le esperamos con los brazos abiertos y las manos también», concluyó el cómico, dando por zanjada la discusión.