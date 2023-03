Nuria Roca tiene que parar a un invitado por su estallido contra Juan del Val en directo

Nuria Roca ha tenido que llamar la atención de un invitado de ‘La Roca’ por lo que soltaba sobre Juan del Val.

Como cada domingo, Juan del Val se ha enfrentado al club de los ofendidos por sus palabras y las críticas que lanza en ‘El Hormiguero’ a todo aquel o aquello que no soporta. Esta semana, el colaborador de ‘La Roca’ veía como un indignado por lo que dijo de los anacardos le replicaba en directo. Aunque las palabras utilizadas en su discurso obligaban a Nuria Roca a intervenir.

En esta ocasión, Juan del Val se enfrentaba a un ofendido por decir hace una semana en ‘La Roca’ que los anacardos eran una «mierda». «Se ha enfadado el sector de los anacardos que no te puedes ni imaginar. Bueno, no hace falta que te lo imagines, porque te van a cantar las cuarenta», le avanzaba Nuria Roca a su marido antes de presentar a Raúl Díaz, trabajador del departamento de publicidad de una empresa de frutos secos.

Nada más entrar, Raúl no dudaba en silenciar a Juan del Val. «Si me deja hablar… Llevamos 24 años dedicándonos a la elaboración y venta de frutos secos. Hacemos almendras, avellanas y cacahuetes pero el 80% de nuestra venta es de anacardos y ese comentarios nos parece innecesario», recriminaba el invitado. «Absolutamente», reconocía Nuria Roca. «Es una vergüenza», apostillaba Sara Ramos.

«¿Sabéis lo que pasa? Que yo puedo llegar a entender que, al igual que hay cosas que a mí no me gustan, a Juan tampoco. Como a todos, es respetable», aseveraba Raúl antes de darle un monumental zasca al escritor. «Lo que me llama la atención es que una persona que se dedica a este medio y que supuestamente tiene unas tablas y un vocabulario se dirija hacia mi trabajo como una puta mierda», soltaba Raúl provocando que Nuria Roca tuviera que pararle.

«¡No, no, no! Espera, Raúl… Dijo que era una mierda. Lo otro no lo dijo», defendía Nuria Roca dejando claro que Juan del Val no había empleado la otra palabras. «Dejadme que le dé un consejo. Ha dicho que no se le ocurría otra palabra para decir. Yo creo que es porque no sabe que los anacardos reactivan la función cerebral. Igual si se toma uno, encuentra las palabras adecuadas», terminaba espetándole Raúl Díaz.