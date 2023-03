Juan del Val es implacable con lo que dice abiertamente de Ana Obregón en ‘El Hormiguero’

Juan del Val se ha mostrado muy crítico con Ana Obregón por recurrir a los vientres de alquiler para ser madre a los 68 años. Así lo ha hecho desde ‘El Hormiguero‘, donde Pablo Motos se ha reservado el tema a debatir para el jueves en la ya popular tertulia. Aunque el presentador ha defendido a Obregón, el colaborador ha sido duro.

Antes de él hablaba Cristina Pardo, que no se ha atrevido a «juzgar a una persona que quiere hacerlo [ser un vientre de alquiler]», aunque ella «no lo haría». En ese instante, Motos ha intervenido para defender que «en nuestro país, hay mil niños al año que han nacido por este proceso».

Y si alguien ha sido especialmente implacable desde ‘El Hormiguero’ con la decisión de Ana Obregón, ha sido Juan del Val. «Estoy en contra del escarnio público hacia Ana. Me parece que el debate de la gestación es necesario», ha empezado diciendo para acabar dando su firme opinión: «Yo estoy radicalmente en contra, independientemente de la decisión de Ana, que no la juzgo, pero el hecho en sí me parece reprobable«.

Eso sí, afeaba las críticas que ha recibido por la edad en la que ha decidido ser madre de nuevo: «Si fuera un hombre el que ha sido padre a los 68 años no se le criticaría tanto«. Justo en ese momento, Nuria Roca ha manifestado que no se puede tener «la superioridad moral para juzgar la decisión que ha tomado una persona».

Nuria Roca y Juan del Val en ‘El Hormiguero’.

Pero Juan del Val ha insistido en todo momento en la vulneración de derechos humanos que supone esta práctica, que explota reproductivamente a las mujeres. «Algunos políticos han hablado de regularizarlo, pero eso tiene que ver con el altruismo de la madre. Es imposible que haya mil madres altruistas, esto es directamente una explotación. El hecho de comprar algo que no se puede comprar, solo por el hecho de que esté sucediendo y haya que legislarlo… Yo no estoy de acuerdo», ha insistido.

El colaborador no se ha quedado ahí, sino que ha sido mucho más contundente y ha puesto nombre a lo que también dicen de la gestación subrogada las instituciones públicas. Ha sentenciado que es un «negocio», a la vez que ha manifestado que ser padre no es un derecho y que puede derivar «en una explotación».