Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del viernes: Begoña se refugia y confiesa con Andrés

‘Sueños de libertad’ sigue siendo todo un éxito al liderar las sobremesas a larga distancia de sus rivales. Además más allá de las audiencias la ficción de Diagonal TV ha sido seleccionada como una de las ficciones más destacadas a nivel internacional tras colarse en una de las listas más exclusivas: la prestigiosa consultora The WIT.

Tras tener un breve descanso este miércoles por ser festivo nacional, la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay volvía este jueves a su horario habitual. En este último episodio de ‘Sueños de libertad’, hemos visto que Begoña no aguanta más después de enterarse que Jesús le engañó al visitar a su madre a sus espaldas.

Damián le contaba a Digna que sus hijos han decidido hipotecar la finca de Los Olmos para tener liquidez. Y al enterarse, Digna se enfadaba muchísimo al saber que sus sobrinos quieren poner en peligro el único legado de su hermana y es que no entiende por qué han tomado esa decisión. Después, Digna trataba de hablar con sus hijos y Luis le proponía a su madre comprar las tierras pidiendo un crédito.

Don Agustín trataba de indagar con Gaspar por la existencia de algún «desviado» en la colonia. Tras escucharlo, Marta no dudaba en decirle al cura que se quite de la cabeza eso porque en la colonia no hay ningún homosexual. Asimismo, después la De La Reina se lo contaba a Fina y le decía que tenían que dejar de verse porque si las pillan todo se acabaría.

Tasio seguía enfrentándose con su madre por haberle faltado el respeto a Carmen y le contaba que pese a su intento de manipulación ha vuelto con ella y que se va a casar con ella y que le da igual lo que ella piense.

Por su parte, Mateo se ofrecía a cubrir la plaza de un trabajador que se niega a doblar su hora de trabajo por estar exhausto. Pero cuando estaba trabajando Mateo sufría una conmoción y lejos de pedirle que se retire, Jesús se atrevía a decirle que siga trabajando. Cuando Begoña le contaba lo sucedido a Andrés, este se niega a que su hermano siga tratando así a los trabajadores. Y Andrés no dudaba en dar la cara por Mateo ante Jesús cuando el joven trabajador terminaba desmayándose.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 49 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el viernes 3 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 49 de ‘Sueños de libertad’:

Después del desmayo, Mateo se despierta en el dispensario y Luz le pide que haga reposo. Es entonces cuando Damián le propone irse a su casa para que esté cuidado y cupla con las órdenes de la doctora. Por su parte, Andrés le recrimina a Jesús toda su actitud y le recuerda que si Mateo se desmaya conduciendo podría haber muerto por su culpa.

Tras ver que la situación entre Isidro y Fina no es buena, Marta intenta mediar entre ellos hablando bien de su amante ante su padre. Por su lado, Carmen no duda en ir en busca de su suegra para pedirle algo: que no le arruine a su hijo Tasio el día más importante de su vida y que les deje ser feliz juntos.

Finalmente, Luis se presenta en el dispensario ante Luz con fuertes temblores y la doctora le reprocha que no haya acudido a ella antes. Parece que el miembro de los Merino delira y ni sabe por qué está allí. Algo que aprovecha para no parar de piropear a la doctora.

Y en casa de los De La Reina, Jesús vuelve a encararse con Begoña por haberle ido con el cuento a Andrés por lo de Mateo y ella le reprocha que se negara a ayudar a un trabajador con un problema de salud. Begoña, que no puede más, termina echándose en brazos de Andrés y le cuenta toda la verdad sobre lo de su madre Mercedes.