‘Sueños de libertad’ cancela su emisión el miércoles: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo?

‘Sueños de libertad’ sigue siendo todo un éxito al liderar las sobremesas a larga distancia de sus rivales. Además más allá de las audiencias la ficción de Diagonal TV ha sido seleccionada como una de las ficciones más destacadas a nivel internacional tras colarse en una de las listas más exclusivas: la prestigiosa consultora The WIT.

Los fans de la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay deben saber que este miércoles sufrirá un parón por ser el día del Trabajo. En su lugar la cadena ofrecerá la película «Intocable» dentro del Multicine. Pero el jueves, la ficción volverá a su horario habitual en Antena 3 con el capítulo 48.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña le proponía a Jesús llevar a su madre Mercedes a casa pero él rechazaba su idea pues considera que su suegra necesita unos cuidados que en su casa no va a poder tener y que además allí vive más gente. Tras visitar a Mercedes, Begoña descubre que su marido le mintió y que fue a verla a sus espaldas.

Isidro sigue despreciando a su hija tras descubrir que es lesbiana y que está enamorada de una mujer. Tras no querer hablar del asunto con Digna, el chófer no dudaba en enfrentarse a Fina y le soltaba un comentario que la dejaba completamente hundida. Por su parte, tras no haberle podido entregar las flores a su esposa y de ver que ella había estado de fiesta sola, Joaquín optaba por pedirle a Gema ir juntos a una coctelería para disfrutar de una noche juntos.

Los De La Reina seguían debatiendo qué hacer para conseguir el préstamo para sacar adelante el perfume de bajo coste. Finalmente, Andrés decidía aceptar hipotecar los Olmos para obtener liquidez. Una decisión que a Damián le sorprendía y les advertía con que sería un desastre si la perdieran pues es el único legado que les queda de su madre y les aconsejaba que esperen a conseguir financiación de otra manera.

Don Agustín no dudaba en contarle a Ángela que su hijo Tasio había estado con Claudia y que después de dejarla ella intentó suicidarse. Por ello, la madre de Tasio cree que es Claudia la que debe ser la mujer de su hijo y no Carmen. Tras enterarse de lo que planea Ángela, tanto Claudia como Tasio apuntaban al cura como la mente pensante de todo. Y después Tasio le prometía a Carmen que su madre no volverá a entrometerse en su relación.

Joaquín volvía a enfrentarse con Jesús después de pedir que los trabajadores hagan horas extra sin cobrar. Y Jesús le pedía que convenza a todos de que tienen que trabajar y que no pueden poner en peligro el patrimonio y que si se niegan se les despedirá a todos.

Begoña y Jesús volvían a tener un enfrentamiento después de que él haya descubierto que Julia tiene el juguete que le regaló su madre y que estaba en el desván. Él le reprochaba a su mujer que haga las cosas sin consultarle. Y ella le contestaba con que él también hace cosas a sus espaldas y le recrimina que visitara a a su madre sin decirle nada.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 48 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el jueves 2 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 48 de ‘Sueños de libertad’:

Begoña no aguanta más y está muy enfadada con Jesús tras saber que le mintió y que visitó a su madre sin contarle nada. Tras contárselo a Luz, la doctora cree que no es bueno que ahora ella le oculte que sabe lo de Julia y que debería decirle la verdad a su marido pero ella sigue negándose porque no sabe lo que podría pasar si se lo contara y que quizás podría pagarlo con ella.

Por su parte, Damián le cuenta a Digna que sus hijos han decidido hipotecar la finca de Los Olmos para tener liquidez. Y al enterarse, Digna se enfada muchísimo al saber que sus sobrinos quieren poner en peligro el único legado de su hermana y es que no entiende por qué han tomado esa decisión. Después, Digna trata de hablar con sus hijos y Luis le propone a su madre comprar las tierras pidiendo un crédito.

Don Agustín habla con Gaspar por qué sospecha con que puede haber algún «desviado» en la colonia después de haber hablado con Isidro. Una conversación que Marta ha escuchado y no duda en encararse con el cura por lo que ha escuchado. Y la De la Reina no duda en decirle al cura que se quite de la cabeza eso porque en la colonia no hay ningún homosexual.

Es el aniversario de la muerte de su esposa e Isidro se niega a que su hija le acompañe a su tumba produciéndose un nuevo desencuentro entre ellos y Fina le reprocha que la trate así y que si su madre supiera que él la odia volvería a morirse. Después, Marta le cuenta que don Agustín está investigando si hay «desviados» y que por su bien deben mantener las distancias un tiempo.

Tasio sigue enfrentándose con su madre por haberle faltado el respeto a Carmen y le cuenta que pese a su intento de manipulación ha vuelto con ella y que se va a casar con ella y que le da igual lo que ella piense.

Por su parte, Mateo se ofrece a cubrir la plaza de un trabajador que se niega a doblar su hora de trabajo por estar exhausto. Pero cuando está trabajando Mateo sufre una conmoción y lejos de pedirle que se retire, Jesús se atreve a decirle que siga trabajando.

Cuando Begoña le cuenta lo sucedido a Andrés, este se niega a que su hermano siga tratando así a los trabajadores. Y Andrés no duda en dar la cara por Mateo ante Jesús cuando el joven trabajador termina desmayándose.