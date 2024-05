La seria advertencia de una soltera al equipo de ‘First Dates’: «Hay líneas rojas que no traspaso»

Carmen, una escritora de 66 años, se presentó en ‘First Dates’ este lunes con las ideas muy claras. Decidida a encontrar de nuevo la ilusión en el amor tras poner fin a su matrimonio después de 45 años, la soltera llegó al restaurante de Cuatro dispuesta a todo. Sin embargo, nada más conocer a Julián y sus preferencias sexuales, se dio cuenta de que aún no está del todo preparada para salir de nuevo al mercado.

«El hombre se cree que es el cazador y es la mujer la que caza. Yo voy a una discoteca y digo: ese», aseguró muy decidida la participante de este lunes al equipo del programa. Y una vez se reunió con Carlos Sobera en la recepción del restaurante, sus niveles de confianza no hicieron más que aumentar. «Soy un buen partido, tengo casas por todas partes y de hecho mi bisabuela era Marquesa de Villahermosa», explicó la soltera.

Carmen lo tenía claro, de ‘First Dates’ esperaba irse del brazo con un hombre «guapo, alto, culto y con sentido del humor». Tanto, que aprovechó su tiempo de espera hasta pasar a cenar para flirtear con el presentador. «Te destrozo a ti en cualquier juego de mesa, porque tengo un alto cociente intelectual», aseguró la soltera desatando la incontrolable risa de Sobera.

Después de aseverar que ganaría, sin ninguna duda, al conductor del programa en una partida de strip poker, Julián entró en escena. Su cita de la noche era un contable de 64 años de Madrid, que esperaba encontrar a una «mujer de personalidad fuerte» en su paso por el programa. «Impresionante. Como el conejito de las pilas Duracell», señaló el soltero algo entusiasmado. Sin embargo, Carmen no tuvo una muy buena primera impresión del madrileño.

Carmen y Julián en ‘First Dates’

«Creía que iba a ser una persona más joven, con pelo y con otra elegancia…», reveló con decepción la soltera a las cámaras de ‘First Dates’. Y la cosa no continuó con mejor pie, ya que su cita sacó a relucir el tema de su separación. «No quiero hablar de este tema porque lo tengo muy reciente. Poco tiempo para sanar las heridas…», advirtió la escritora, que se encontraba cada vez más incómoda.

«He pasado tres cuartas partes de mi vida con él y le deseo lo mejor. Si le van bien, le va bien a mis hijos y me va bien a mí, para que me pague la pensión», añadió la soltera entre risas de su compañero. Pero el momento más tenso de la noche llegó cuando Julián puso el tema del sexo sobre la mesa, dejando al descubierto sus mayores diferencias.

«Yo solo el coito por la vagina, por su sitio. Y tampoco hago jamás felaciones. Hay líneas rojas que no traspaso», aseguró Carmen al equipo de ‘First Dates’, que recordó escandalizada una ocasión en la que le pidieron que «se pusiera a cuatro patas» y no entendió la petición. Pero las diferencias en el terreno sexual solo fueron la guinda a una cena llena de momentos incómodos que acabó con una irremediable decisión.

En el momento de la decisión final, Julián confirmó que él sí tendría una segunda cita con Carmen porque tenía mucho sentido del humor y creía que necesitaba a alguien para superar su divorcio. Ella le dio la razón, reconociendo que aún no estaba preparada para tener citas. «Todas las noches sueño con mi ex, es que llevo poco tiempo. Eres muy buen psicólogo. Tengo que pasar, como se dice, un periodo de duelo. No lo he tenido», confesó Carmen antes de abandonar el restaurante de Cuatro sin Julián de su brazo.