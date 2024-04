Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo martes: Begoña se planta con Jesús ante su gran mentira

No hay duda de que ‘Sueños de libertad’ está siendo un éxito para Antena 3. Tras triunfar en las sobremesas ocupando el hueco que dejó ‘Amar es para siempre’, la ficción de Diagonal TV ha sido seleccionada como una de las ficciones más destacadas a nivel internacional tras colarse en una de las listas más exclusivas: la prestigiosa consultora The WIT.

Y aunque este miércoles hará un parón en su emisión por el día del Trabajo, este martes 30 de abril la cadena de Atresmedia si ofrecerá un nuevo capítulo de la ficción, en concreto el episodio 47. En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras descubrir que Jesús no es el padre de Julia, Begoña quiere investigar ahora quién es en realidad el progenitor de la pequeña.

Tras llegar de madrugada a casa, Joaquín no dudaba en pedirle explicaciones a Gema. Y ella le mentía asegurando que ha estado toando unos vinos por Madrid. Mientras ella se confesaba con María y le contaba su cita con el misterioso hombre de la boda. La sirvienta le decía que él solo quería acostarse con ella y que por eso se tomó dos copas con él y le dejó plantado.

En la cantina, Carmen y Tasio volvían a vivir un desencuentro por culpa de la madre de él. Y es que tras escuchar un comentario desafortunado de su novio, ella decidía posponer la boda. Por su lado, tras descubrir que Fina es lesbiana y está enamorada de otra mujer, Isidro no quiere saber nada de ella ni que se le acerque. Por si fuera poco, cuando el chófer hablaba con don Agustín de la homosexualidad y le escuchaba decir que en ese tipo de relaciones lo único que hay es vicio y pecado, Isidro se indignaba aún más.

La nueva línea de cosméticos volvía a enfrentar a los De La Reina. Y es que Jesús no está de acuerdo con la propuesta de Marta y Luis por apostar por un perfume de bajo coste que anhelan las mujeres porque supondría además doblar los turnos de los trabajadores y no se lo pueden pagar. Lo peor para los De La Reina llegaba al descubrir que no hay ningún banco que les quiera hacer un préstamo y la única posibilidad es hipotecar la finca de los Olmos, la única propiedad que les queda de su madre. Algo a lo que Andrés se negaba enfrentándose con sus hermanos.

Finalmente, Julia se mostraba triste porque se acerca su cumpleaños y echa mucho de menos a su madre. Para ayudarla, Begoña no dudaba en subir con ella al desván para buscar el juguete que le regaló Clotilde y allí la pequeña descubría el cuadro de su madre, del cual desconocía su existencia. Durante la conversación entre ellas, Julia se sentía incómoda y optaba por abandonar el desván asegurando que no le contará nada a su padre de lo que ha ocurrido allí.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 47 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este martes 30 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 47 de ‘Sueños de libertad’:

Tras descubrir que Jesús no es el padre de Julia, Begoña le insiste a Luz que todo tiene que seguir siendo un secreto y que no le va a contar nada a su marido. Y es que además, Begoña no deja de barruntarse que Clotilde pudo haberse quedado embarazada de Valentín.

Después, Begoña le propone a Jesús llevar a su madre Mercedes a casa pero él rechaza su idea pues considera que su suegra necesita unos cuidados que en su casa no va a poder tener y que además allí vive más gente. Tras un desliz, ella descubre que su marido ha ido a visitarla.

Isidro sigue despreciando a su hija tras descubrir que es lesbiana y que está enamorado de una mujer. Tras no querer hablar del asunto con Digna, el chófer no duda en enfrentarse a Fina y soltarle un comentario que sin duda dañará a la dependienta.

Los De La Reina siguen debatiendo qué hacer para conseguir el préstamo para sacar adelante el perfume de bajo coste. Finalmente, Andrés decide aceptar hipotecar los Olmos para obtener liquidez. Una decisión que a Damián le sorprende y les advierte con que sería un desastre si la perdieran pues es el único legado que les queda de su madre y les aconseja que esperen a conseguir financiación de otra manera.

Don Agustín no duda en contarle a Ángela que su hijo Tasio había estado con Claudia y que después de dejarla ella intentó suicidarse. Por ello, la madre de Tasio cree que es Claudia la que debe ser la mujer de su hijo y no Carmen. Tras enterarse de lo que planea Ángela, tanto Claudia como Tasio apuntan al cura como la mente pensante de todo. Y después Tasio le promete a Carmen que su madre no volverá a entrometerse en su relación.

Después de no haber podido entregarle las flores a su esposa y de ver que ella había estado de fiesta sola, Joaquín opta por pedirle a Gema ir juntos a una coctelería para disfrutar de una noche juntos. Y ella no duda en aceptar su propuesta.

Tras visitar a Mercedes en el sanatorio, ella le cuenta a Begoña que un hombre que le había visitado le había dejado un pañuelo con las iniciales de «J. d. R.». Lo que lleva a Begoña a darse cuenta de que Jesús había visitado a su madre a sus espaldas. Y lo que no sabe es qué es lo que buscaba.

Joaquín vuelve a enfrentarse con Jesús después de pedir que los trabajadores hagan horas extra sin cobrar. Y Jesús le pide que convenza a todos de que tienen que trabajar y que no pueden poner en peligro el patrimonio y que si se niegan se les despedirá a todos. Por su parte, a Andrés le preocupa la tos que ha visto que tiene su primo Luis y le pide que acuda a visitar a Luz pero él se niega.

Por la noche, en la habitación, Begoña y Jesús vuelven a tener un enfrentamiento después de que él haya descubierto que Julia tiene el juguete que le regaló su adre y que estaba en el desván. Él le reprocha a su mujer que haga las cosas sin consultarle. Y ella le contesta con que él también hace cosas a sus espaldas y le recrimina que visitara a a su madre sin decirle nada.