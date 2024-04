Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué pasará en el capítulo del lunes tras el descubrimiento de Begoña?

No hay duda de que ‘Sueños de libertad’ está siendo un éxito para Antena 3. Tras triunfar en las sobremesas ocupando el hueco que dejó ‘Amar es para siempre’, la ficción de Diagonal TV ha sido seleccionada como una de las ficciones más destacadas a nivel internacional tras colarse en una de las listas más exclusivas: la prestigiosa consultora The WIT.

El próximo lunes 29 de abril, Antena 3 ofrecerá el capítulo 46 de la serie protagonizada por Alain Hernández, Natalia Sánchez y Dani Tatay. En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de hacerse las pruebas de fertilidad Begoña se enteraba de que ella no tiene problema para quedarse embarazada y Luz le aconsejaba que utilizara las muestras que tiene de Jesús y Julia para saber si Jesús es fértil y puede tener hijos.

Después de escuchar la conversación de su hija con Carmen y sospechar que Fina está con un hombre casado, Isidro se enfrentaba a su hija y le pedía que dejara a ese hombre. Fina que no puede más le terminaba contando a su padre la verdad: está enamorada de una mujer. Algo que hace que Isidro no se lo tome bien.

En la cantina, Tasio tenía un desencuentro con su madre después de que esta no apruebe su relación con Carmen al descubrir que no va a misa y que es alguien que ha hecho incluso una sesión de fotos. Él le pedía que la acepte y que haga por llevarse bien con su pareja pero parece que ella no está por la labor.

Tras descubrir gracias a Elena los tejemanejes que prepara Floral, Jesús les dice a sus hermanos, a su padre y a Luis que tienen que adelantarse y sacar un nuevo perfume. Pero Andrés no dudaba en encararse con Jesús al reprocharle su juego sucio para sacar información utilizando a Elena. Sin embargo, Damián sacaba la cara por su primogénito. Después, Andrés también se encaraba con Begoña por no contarle que sabía lo que pasó con Clotilde y Valentín y cargaba contra su hermano pero su cuñada optaba por defender a su marido.

Por su parte, Joaquín trataba de sorprender a Gema con un ramo de flores para pedirle perdón y tratar de arreglar las cosas. Sin embargo, ella se había marchado de casa para tener una cita con el hombre que le abordó en la boda de Andrés y María.

Finalmente, Begoña accedía a cotejar el ADN de Jesús y su hija Julia tras descubrir que Clotilde y él tardaron en tener a la niña más de cinco años. Al descubrir que los grupos sanguíneos no coincidían, Luz y Begoña trataban de investigar el ADN de Clotilde para saber toda la verdad. Y es cuando la doctora le dice a la enfermera que es imposible que Jesús sea el padre de Julia porque la niña tiene un ADN distinto al de sus dos padres y por tanto su verdadero padre tiene que ser otro hombre.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 46 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el próximo lunes 29 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 46 de ‘Sueños de libertad’:

Tras descubrir que Jesús no es el verdadero padre de Julia, Begoña no para de darle vueltas a todo pues la doctora tiene claro que la niña tiene que ser fruto de la relación de Clotilde con otro hombre. Por ello quiere investigar quién pudo ser esa persona con la que la mujer de su marido pudiera tener una relación. Lo que si parece tener claro es que Jesús no sabe nada.

Tras llegar de madrugada a casa, Joaquín no duda en pedirle explicaciones a Gema. Y ella le miente asegurando que ha estado toando unos vinos por Madrid. Mientras ella se confiesa con María y le cuenta su cita con el misterioso hombre de la boda. La sirvienta le dice que él solo quería acostarse con ella y que por eso se tomó dos copas con él y le dejó plantado.

En la cantina, Carmen y Tasio vuelven a vivir un desencuentro por culpa de la madre de él. Y es que la dependienta le preguntaba a su pareja si él pensaba igual que su madre de que tenía que dejar de trabajar y dedicarse al cuidado de la casa y de los hijos. Al oír que Tasio aseguraba que así se había hecho toda la vida, Carmen optaba por aplazar su boda.

Después de descubrir que Fina es lesbiana y está enamorada de otra mujer, Isidro no quiere saber nada de ella ni que se le acerque. Por si fuera poco, cuando el chófer habla con don Agustín de la homosexualidad y le escucha decir que en ese tipo de relaciones lo único que hay es vicio y pecado, Isidro se indigna aún más. Por su parte, cuando Fina le cuenta a Marta que le ha contado a su padre que es lesbiana, la De La Reina vuelve a enfadarse con ella.

La nueva línea de cosméticos vuelve a enfrentar a los De La Reina. Y es que Jesús no está de acuerdo con la propuesta de Marta y Luis por apostar por un perfume de bajo coste que anhelan las mujeres. Y es que Jesús piensa que para poder sacar adelante ese proyecto los empleados tendrán que doblar turnos durante meses.

No obstante, Damián exige que Andrés y Jesús trabajen juntos en ese proyecto. Y desde el principio el primogénito le deja claro a su hermano pequeño que las horas extra que hagan los empleados no serán remuneradas y que habrá que pedir un préstamo.

Pero los De La Reina se llevarán un varapalo al ver que ningún banco está dispuesto a darles ese préstamo que necesitan para sacar adelante el proyecto de perfumes de bajo coste. Tan solo lo podrían conseguir si hipotecan la Finca de Los Olmos, la única propiedad que les queda de su madre. Algo que les vuelve a enfrentar pues tanto Marta como Jesús están dispuestos pero en este caso es Andrés quién se niega.

Julia está triste porque se acerca su cumpleaños y echa mucho de menos a su madre. Y Begoña no duda en ayudarla cuando la pequeña le dice que se acuerda del último juguete que le regaló, un tiovivo que no había vuelto a ver. Y es que Begoña creía que ese juguete estaba en el desván. Al llegar allí, Julia descubre el cuadro de su madre y le cuenta a Begoña que su padre nunca se lo había enseñado.

Durante la conversación entre ellas, Julia se siente incómoda y opta por abandonar el desván asegurando que no le contará nada a su padre de lo que ha ocurrido allí.