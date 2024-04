Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo viernes: Begoña descubre el oscuro secreto de Jesús

Tras dos meses de emisión, ‘Sueños de libertad‘ se ha convertido en la serie estrella de las tardes e incluso está empezando a triunfar fuera de nuestras fronteras pues ha sido seleccionada como una de las ficciones más destacadas a nivel internacional tras colarse en una de las listas más exclusivas: la prestigiosa consultora The WIT.

Este viernes 26 de abril, Antena 3 ofrecerá el capítulo 45 de la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Alain Hernández. En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de que Jesús y Begoña se reconciliaran, Andrés no dudaba en confrontar con su hermano. Mientras María contaba sus planes de ayudar en el comedor social gracias a don Agustín y al escucharlo Begoña aconsejaba a su cuñada con lo que debe hacer.

Cuando Fina y Carmen estaban charlando en el almacén sobre la relación clandestina de Fina con Marta, Isidro entraba en la tienda y escuchaba a su hija hablando con su compañera. Tras esa conversación, Isidro cree que su hija tiene una relación con un hombre casado y por eso guarda en silencio quién es su novio.

Gema trataba de ayudar a Joaquín como le pidió Digna pero él no está por la labor de dejarse ayudar y no dudaba en enfrentarse a su mujer y le pedía que le deje tranquilo. Ella le decía que no aguanta más y que no soporta seguir con esta vida y que está harta de verle caer a un pozo y él le confrontaba diciendo que se refugia en la fábrica porque huye de lo que les pasa en su relación.

Finalmente, ante los consejos de Andrés y después de ver como su madre no para de sufrir, Luis decidía acercarse a Joaquín y le regala una réplica de la loción que usaba su padre. Y los dos hermanos recordando su pasado decidían reconciliarse y pasar página.

Andrés y Jesús volvían a tener un fuerte desencuentro cuando el pequeño veía que su hermano se marchaba de casa y no dudaba en decirle si ha quedado con Elena tras verles en su despacho. Y así es, Jesús se reunía con Elena para que esta le diera todos los datos de lo que había averiguado. Tras caer en su chantaje, la es secretaria le decía que espera que se olvide de ella y que volverá cuando él esté muerto.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 45 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes 26 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 45 de ‘Sueños de libertad’

Tras hacerse las pruebas de fertilidad después de acudir al especialista que le recomendó Luz, Begoña se entera de que ella no tiene ningún tipo de problema para quedarse embarazada. Es entonces cuando Luz le propone a su compañera el cotejar las muestras que tenía de Jesús y Julia para saber si su hija es verdaderamente su hija o no al pensar que Jesús puede no ser fértil. Pero Begoña parece negarse en redondo.

Isidro sigue estando preocupado por su hija Fina después de la conversación que escuchó hablando con Carmen y es que sigue dándole vueltas por quién puede ser el hombre casado con el que su hija tiene una relación. Tras mucho pensárselo, el chófer no duda en decirle a su hija que rompa con el hombre casado y ella que no puede más termina diciéndole que de quién está enamorada es de una mujer. Algo que hace que él le suelte que menos mal que su madre está muerta.

En la cantina, Tasio tiene un desencuentro con su madre después de que esta no apruebe su relación con Carmen al descubrir que no va a misa y que es alguien que ha hecho incluso una sesión de fotos. Él le pide que la acepte y que haga por llevarse bien con su pareja pero parece que ella no está por la labor.

Damián y Digna vuelven a tener un momento incómodo después de que ella siga dándole largas. Y ella no duda en reprocharle que haya utilizado el desencuentro de sus hijos para ganarse enteros y que se sienta en deuda con él por conseguir que los dos se perdonaran.

En la fábrica, Jesús les cuenta a sus hermanos, a Damián y a Luis que deben adelantarse a Floral y sacar una nueva línea cosmética. Algo que provoca que Andrés no dude en preguntarle a su hermano de donde ha sacado la información después de intuir que ha utilizado a Elena para sacar información. Y Andrés le reprocha su juego sucio pero Damián esta vez da la cara por su primogénito.

Tras encontrarse en casa, Andrés se encara con Begoña por no haberle contado que sabía lo que sucedió entre su primo Valentín y Clotilde, la mujer de Jesús. Además no duda en reprocharle que se lo callara y que siga perdonando a Jesús con lo indeseable que es. Pero Begoña no duda en dar la cara por su marido ante su cuñado.

Por otro lado, Gema le cuenta a María que ha quedado con el caballero que le abordó en la boda. Todo mientras Joaquín le pide ayuda a Gaspar para conseguir ganarse de nuevo a su mujer tras el enfrentamiento que tuvieron. Así, Joaquín llegaba a casa con un ramo de flores cuando ella se había marchado.

Tras hablar con Damián, Begoña ha descubierto que Jesús y Clotilde tardaron más de cinco años en tener a Julia y eso le ha hecho reflexionar y pensar lo que le dijo Luz. Para ello, le pide a la doctora que utilice las muestras de Julia y Jesús y la doctora le dice que los resultados no son concluyentes y que los grupos sanguíneos no coinciden y que eso puede suponer que Julia no sea hija de Jesús.

Para salir de dudas necesitan saber el grupo sanguíneo de Clotilde y al descubrirlo, Luz descubre que el grupo sanguíneo de Julia no coincide con el de ninguno de sus padres y que por ende es imposible que Jesús sea el padre biológico de Julia.