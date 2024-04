Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el capítulo de este jueves 25 de abril?

Tras dos meses de emisión, ‘Sueños de libertad‘ se ha convertido en la serie estrella de las tardes e incluso está empezando a triunfar fuera de nuestras fronteras pues ha sido seleccionada como una de las ficciones más destacadas a nivel internacional tras colarse en una de las listas más exclusivas: la prestigiosa consultora The WIT.

Este jueves 25 de abril, Antena 3 ofrecerá el capítulo 44 de la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Alain Hernández. En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús no estaba dispuesto a que Elena no le haga de espía para descubrir lo que trama Floral en contra de los de La Reina y por ello sigue insistiendo en chantajear a la que fue su ex secretaria.

Pero justo en ese instante Andrés le interrumpió y él no duda en indagar por qué Jesús estaba a solas con Elena en su despacho si ya no trabajan juntos y empezaba a sospechar con que ha vuelto a las andadas en su relación con su ex secretaria. Por su parte, María le pedía a Andrés trabajar en la fábrica pero parece que a él no le hacía demasiada gracia y ambos tenían un desencuentro.

Damián trataba de intermediar entre sus sobrinos para tratar de que Joaquín y Luis arreglen sus rencillas. Mientras, Digna le pedía ayuda a Gema para tratar de sacar a Joaquín de sus problemas con el alcohol temiendo que pueda seguir los pasos de su padre.

Después de ver que Fina ha destapado su relación secreta a Carmen, Marta piensa que no pueden seguir juntas. Así, la De La Reina le decía a su chica que es mejor que dejen su relación antes de que todo pueda salir a la luz y les haga más daño. Pero Fina le pedía una última cita a solas. Y en su encuentro nocturno, Marta le reconocía que no puede vivir sin ella pero teme que todo pueda salir a la luz y afectar a la tienda después de que Carmen se haya enterado de todo.

Finalmente, tras ver que Jesús sigue muy distante con ella desde que le contó toda la verdad de lo de su madre, Begoña le pedía explicaciones a su marido. Y él le reconocía que no había sabido reaccionar a la noticia pero le promete que va a ser el mejor marido y el mejor padre para sus hijos.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 44 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves 25 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 44 de ‘Sueños de libertad’

Después de que Jesús y Begoña se reconciliaran, Andrés no duda en confrontar con su hermano. Mientras María cuenta sus planes de ayudar en el comedor social gracias a don Agustín y al escucharlo Begoña aconseja a su cuñada con lo que debe hacer.

Cuando Fina y Carmen están charlando en el almacén sobre la relación clandestina de Fina con Marta, Isidro entra en la tienda y escucha a su hija hablando con su compañera. Tras esa conversación, Isidro cree que su hija tiene una relación con un hombre casado y por eso guarda en silencio quién es su novio.

Gema trata de ayudar a Joaquín como le pidió Digna pero él no está por la labor de dejarse ayudar y no duda en enfrentarse a su mujer y le pide que le deje tranquilo. Ella le dice que no aguanta más y que no soporta seguir con esta vida y que está harta de verle caer a un pozo y él le confronta diciendo que se refugia en la fábrica porque huye de lo que les pasa en su relación.

Begoña sigue sin parar de pensar en la enfermedad de su adre y si puede ser hereditaria. Al verla, Luz no duda en aconsejarle que acuda a un especialista para salir de dudas. Paralelamente cuando Jesús acude al dispensario para sacarse sangre no duda en decirle a la doctora que no se preocupe por su mujer que ya está él para ayudarla en todo lo relativo a su madre.

Finalmente, ante los consejos de Andrés y después de ver como su madre no para de sufrir, Luis decide acercarse a Joaquín y le regala una réplica de la loción que usaba su padre. Al olerla, el hermano mayor no puede contener la emoción y los dos hermanos rememoran su infancia. Algo que lleva a que Luis le diga a su hermano que le perdona por la traición que le hizo y Joaquín opta por deshacerse de todas las botellas para evitar seguir recurriendo al alcohol.

Andrés y Jesús vuelven a tener un fuerte desencuentro cuando el pequeño ve que su hermano se marcha de casa y no duda en decirle si ha quedado con Elena tras verles en su despacho. Lejos de quedarse ahí, Andrés amenaza con contarle todo a Begoña y Jesús le dice que no tiene nada que ocultar y que su mujer lo sabe todo.

Y como Andrés había vaticinado, Jesús había quedado con Elena para que ella le diera todos los documentos que había conseguido. Tras caer en su chantaje, la ex secretaria espera que Jesús se olvide para siempre de ella y no duda en decir que volverá pero lo hará cuando Jesús haya muerto.