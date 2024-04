Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo miércoles: el ultimátum de Marta a Fina en su relación

Tras dos meses de emisión, ‘Sueños de libertad‘ se ha convertido en la serie estrella de las tardes e incluso está empezando a triunfar fuera de nuestras fronteras pues ha sido seleccionada como una de las ficciones más destacadas a nivel internacional tras colarse en una de las listas más exclusivas: la prestigiosa consultora The WIT.

Este miércoles 24 de abril, Antena 3 ofrecerá el capítulo 43 de la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Alain Hernández. En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Digna seguía muy preocupada por el estado de Joaquín y más después de que él le reconozca que lo único que quiere es desaparecer. Ella intenta ayudar a su hijo y le pide que se deje ayudar y deje la bebida o acabará cayendo en lo más bajo como le pasó a su padre, que se suicidó.

Tasio le contaba a Carmen que ha conseguido otro empleo como conductor del camión combinándolo con su trabajo en el almacén. Pero a la dependienta no le hace gracia que él tenga dos trabajos solo para poderle dar una buena vida a ella. Para evitar que caiga en ello, Carmen le dice que se casará con él si deja uno de los dos trabajos. Por su parte, Fina le contaba a Marta que le ha tenido que explicar lo de su relación a Carmen y ella teme que ahora todo pueda salir a la luz.

Con sus problemas con el alcohol, Joaquín cometía un grave error con los pedidos y para evitar que su primo tuviera problemas Andrés decidía auto inculparse y pagar él todos los gastos. Pero Joaquín no estaba dispuesto a que Andrés se lleve todas las culpas de algo que no hizo y le confesaba a su tío Damián que fue él quien provocó todo.

Jesús no dudaba en chantajear a Elena al recibirla en su despacho para darle su finiquito y le pedía que investigue lo que trama Floral en contra de los De La Reina pero ella rechazaba su propuesta y no caía en sus redes. Por otro lado, Jesús le contaba a Damián que la madre de Begoña está viva pero que está ingresada en un manicomio y que ahora ella teme que pueda heredar sus problemas y que por eso duda en tener hijos para que no les pase igual.

Finalmente, Jesús y Damián acudían al sanatorio donde está la madre de Begoña para hablar con el doctor y averiguar si los problemas mentales de Mercedes son hereditarios.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 43 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles 24 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 43 de ‘Sueños de libertad’

Tras hablar con el doctor que trata a Mercedes, Jesús sigue con las dudas de que pasaría si él y Begoña tienen hijos. Y es que para saber si Begoña puede heredar los problemas mentales de su madre y transmitírselos a sus hijos ella tendría que hacerse una serie de pruebas. Paralelamente, ella vuelve a abrirse con Luz y le cuenta que desde que le reveló todo lo de su madre a Jesús él la evita.

Por otro lado, Jesús no está dispuesto a que Elena rechace su chantaje y por ello sigue intentando que la que fue su secretaria haga de espía y averigüe que prepara Floral en contra de los De La Reina. En ese instante, Andrés entra en el despacho y no duda en preguntarle a su hermano el motivo por el que estaba a solas con su ex secretaria en el despacho si ya no trabaja para él. Y comienza así la sospecha de que Jesús ha podido retomar su relación con su ex secretaria.

Por su parte, María le pide a Andrés trabajar en la fábrica pero parece que a él no le hace demasiada gracia y ambos tienen un desencuentro. Por otro lado, Damián trata de intermediar entre sus sobrinos para tratar de que Joaquín y Luis arreglen sus rencillas. Sobre todo para conseguir que Digna deje de sufrir y vea que pese a todo lo que ha ocurrido él sigue ayudando a su familia. Pero parece que ninguno de los dos está por la labor de arreglar sus problemas.

Mientras Digna le pide ayuda a Gema para tratar de sacar a Joaquín de sus problemas con el alcohol temiendo que pueda seguir los pasos de su padre y para ello le pide que salve a su hijo porque ella es la única a la que Joaquín escucha.

Después de ver que Fina ha destapado su relación secreta a Carmen, Marta piensa que no pueden seguir juntas. Así, la De La Reina le dice a su chica que es mejor que dejen su relación antes de que todo pueda salir a la luz y les haga más daño. Pero Fina le pide una última cita a solas. Y en su encuentro nocturno, Marta le reconoce que no puede vivir sin ella pero teme que todo pueda salir a la luz y afectar a la tienda después de que Carmen se haya enterado de todo.

En la habitación, Begoña le pide a Jesús saber que piensa de lo que le contó sobre su madre al ver que desde entonces le rehúye. Él le reconoce que no ha sabido reaccionar al descubrir algo tan fuerte pero le promete que va a ser el mejor marido y el mejor padre para sus hijos.