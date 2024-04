Avance semanal de ‘Sueños de libertad’: Begoña descubre la desgarradora verdad de Jesús

‘Sueños de libertad’, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas y ya está empezando a triunfar fuera pues ha sido seleccionada como una de las ficciones más destacadas a nivel internacional tras colarse en una de las listas más exclusivas: la prestigiosa consultora The WIT.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras pasar de nuevo la noche juntas, Marta le proponía a Fina alquilar un apartamento para poder seguir con su relación en secreto y poderse encontrar así siempre que quieran sin la necesidad de tener que acudir a un hotel y sin fingir que son primas. Pero Fina trataba de pedirle calma a Marta porque si las descubren las podrían detener.

Damián le pedía a Digna seguir con su buena relación como han tenido durante todos estos años pero ella sigue mostrándose distante con él y le decía que no pueden seguir teniendo una buena relación por todo lo que ha ocurrido entre los De La Reina y los Merino.

Después de descubrir que su tía en realidad es su madre, Begoña no para de darle vueltas a todo y dudaba si compartir la verdad con Jesús o seguir en silencio. Paralelamente, Begoña optaba por visitar a su madre para ver si es capaz de reconocerse a ella de joven. Al ver una fotografía, Mercedes se reconoce y termina abrazándose a Begoña al entender que ella es su hija y no su sobrina.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 22 al viernes 26 de abril:

Capítulo 41 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 22 de abril

Jesús y Begoña en ‘Sueños de libertad’.

Begoña sigue con sus dudas de contarle a Jesús toda la verdad sobre Mercedes y opta por seguir en silencio. Por su parte, Jesús sigue intentando dejar embarazada a su mujer.

Andrés y María regresan de su luna de miel por Italia. Ella regresa exultante tras haber pasado unos días con su recién marido y le confiesa a Gema que fue toda una tontería el haber dudado de que entre Andrés y Begoña pudiera haber habido algo. Pero la sirvienta parece que no está muy feliz con la vuelta de la pareja a casa. Al verla extraña con ella, María le pregunta a Gema qué le ocurre y ella le cuenta que las cosas entre los Merino no están bien y que todo le está afectando a ella y a su relación con Joaquín.

En la fábrica, Jesús informa a Damián y a sus hermanos de que el distribuidor más importante que tienen ha reducido de forma radical sus pedidos. Y Jesús empieza a sospechar de que Floral pueda estar detrás de todo por el éxito del perfume de Luis. Pero Marta cree que puede ser todo culpa de Elena pues ahora trabaja para la competencia y piensa que puede ser todo una venganza hacia Jesús por lo que pasó entre ellos.

Begoña coparte con Luz sus quebraduras de cabeza al pensar que quizás puede heredar los problemas mentales de su madre y que quizás por todo ello no conseguía quedarse embarazada. Pero Luz le dice que ha encontrado la excusa perfecta para no quedarse encinta y tener hijos con Jesús.

Andrés ve como Joaquín está empezando a meterse en un pozo sin fondo al darle a la bebida y no duda en hablar con Luis para tratar de impedir que las cosas entre los Merino sigan así. Y aunque Luis está indignado y no quiere arreglar las cosas con su hermano le promete a Andrés que intentará ayudarle.

Tras ver que Carmen sigue cabreada porque Marta le haya dado de lado y ahora sea Fina su ano derecha, Fina se ve obligada a explicarle a su amiga que todo es debido a que se han hecho novias. Pero Fina le pide máxima discreción a su compañera porque coo las descubran todo saltará por los aires.

Finalmente, cuando Jesús vuelve a intentar que Begoña se quede embarazada ella le da largas y terina contándole toda la verdad y le explica que su tía Eugenia en realidad es su madre Mercedes. Tras ello, le cuenta que tiene miedo de heredar los trastornos de su progenitora y que ella pueda transmitirlos a sus hijos si los tuviera.

Capítulo 42 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 23 de abril

Digna sigue muy preocupada por Joaquín al ver como su hijo no para de beber y de tirar por tierra su vida. Pero él no está dispuesto a salir de su estado y llega a decir que lo único que quiere es quitarse del medio porque no puede soportar ver que su familia se desmorona, que su relación con Gema no funciona y que todo en el trabajo va mal.

El ver a su hijo así provoca que Digna no pueda parar de pensar en que puede pasar lo que siempre temió, que alguno de sus hijos acabara igual que acabó su marido: suicidándose. Por eso le pide a Joaquín que deje la bebida y que no se encierre en sí mismo y se deje ayudar.

Tras ver que a Begoña le preocupa algo, Andrés se acerca a ella para intentar saber qué le ocurre y le pregunta si tiene que ver con Jesús o con su tía Eugenia. Pero ella opta por callar. Y es que Begoña no puede parar de pensar en que podría pasar si tuviera hijos y si podrían heredar los problemas mentales de su madre.

Tasio le cuenta a Carmen que ha conseguido otro empleo como conductor del camión combinándolo con su trabajo en el almacén. Pero a la dependienta no le hace gracia que él tenga dos trabajos solo para poderle dar una buena vida a ella. Para evitar que caiga en ello, Carmen le dice que se casará con él si deja uno de los dos trabajos. Por su parte, Fina le cuenta a Marta que le ha tenido que contar lo de su relación a Carmen y ella teme que ahora todo pueda salir a la luz.

Con sus problemas con el alcohol, Joaquín comete un grave error con los pedidos y para evitar que su primo tenga problemas Andrés decide auto inculparse y pagar él todos los gastos. Pero Joaquín no está dispuesto a que Andrés se lleve todas las culpas de algo que no hizo y le confiesa a su tío Damián que fue él quien provocó todo.

Jesús vuelve a recibir a Elena en su despacho para darle su finiquito y su carta de recomendación aunque ya no la necesita porque se ha ido a trabajar a Floral, su competencia. Algo que Jesús está dispuesto a aprovechar chantajeando a la que fue su ex secretaria con darle una recompensa si consigue averiguar los planes de Floral contra los de La Reina aunque ella rechaza su propuesta.

Por otro lado, Jesús le cuenta a Damián que la madre de Begoña está viva pero que está ingresada en un manicomio y que ahora ella teme que pueda heredar sus problemas y que por eso duda en tener hijos para que no les pase igual. Tras ello, Damián decide ir junto a su hijo al sanatorio a visitar a su suegra. Una vez allí, Jesús le da un pañuelo a Mercedes y ella al ver las iniciales bordadas se queda sorprendida. Mientras Jesús trata de averiguar con el doctor si los problemas de Mercedes son hereditarios.

Capítulo 43 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 24 de abril

Tras hablar con el doctor que trata a Mercedes, Jesús sigue con las dudas de que pasaría si él y Begoña tienen hijos. Y es que para saber si Begoña puede heredar los problemas mentales de su madre y transmitírselos a sus hijos ella tendría que hacerse una serie de pruebas. Paralelamente, ella vuelve a abrirse con Luz y le cuenta que desde que le reveló todo lo de su madre a Jesús él la evita.

Después de ver que Fina ha destapado su relación secreta a Carmen, Marta piensa que no pueden seguir juntas. Así, la De La Reina le dice a su chica que mejor que dejen su relación. Pero Fina le pide una última cita a solas. Y en su encuentro nocturno, Marta le reconoce que no puede vivir sin ella pero teme que todo pueda salir a la luz y afectar a la tienda después de que Carmen se haya enterado de todo.

Jesús no está dispuesto a que Elena rechace su chantaje y por ello sigue intentando que la que fue su secretaria haga de espía y averigüe que prepara Floral en contra de los De La Reina. En ese instante, Andrés entra en el despacho y no duda en preguntarle a su hermano el motivo por el que estaba a solas con su ex secretaria en el despacho si ya no trabaja para él.

Por su parte, María le pide a Andrés trabajar en la fábrica pero parece que a él no le hace demasiada gracia y ambos tienen un desencuentro. Por otro lado, Damián trata de intermediar entre sus sobrinos para tratar de que Joaquín y Luis arreglen sus rencillas. Sobre todo para conseguir que Digna deje de sufrir y vea que pese a todo lo que ha ocurrido él sigue ayudando a su familia. Pero parece que ninguno de los dos está por la labor de arreglar sus problemas.

Mientras Digna le pide ayuda a Gema para tratar de sacar a Joaquín de sus problemas con el alcohol temiendo que pueda seguir los pasos de su padre y para ello le pide que salve a su hijo porque ella es la única a la que Joaquín escucha.

En la habitación, Begoña le pide a Jesús saber que piensa de lo que le contó sobre su madre al ver que desde entonces le rehúye. Él le reconoce que no ha sabido reaccionar al descubrir algo tan fuerte pero le promete que va a ser el mejor marido y el mejor padre para sus hijos.

Capítulo 44 – Jueves 25 de abril

Después de que Jesús y Begoña se reconciliaran, Andrés no duda en confrontar con su hermano. Mientras María cuenta sus planes de ayudar en el comedor social gracias a don Agustín y al escucharlo Begoña aconseja a su cuñada con lo que debe hacer.

Cuando Fina y Carmen están charlando en el almacén sobre la relación clandestina de Fina con Marta, Isidro entra en la tienda y escucha a su hija hablando con su compañera. Tras esa conversación, Isidro cree que su hija tiene una relación con un hombre casado y por eso guarda en silencio quién es su novio.

Gema trata de ayudar a Joaquín como le pidió Digna pero él no está por la labor de dejarse ayudar y no duda en enfrentarse a su mujer y le pide que le deje tranquilo. Ella le dice que no aguanta más y que no soporta seguir con esta vida y que está harta de verle caer a un pozo y él le confronta diciendo que se refugia en la fábrica porque huye de lo que les pasa en su relación.

Begoña sigue sin parar de pensar en la enfermedad de su adre y si puede ser hereditaria. Al verla, Luz no duda en aconsejarle que acuda a un especialista para salir de dudas. Paralelamente cuando Jesús acude al dispensario para sacarse sangre no duda en decirle a la doctora que no se preocupe por su mujer que ya está él para ayudarla en todo lo relativo a su madre.

Finalmente, ante los consejos de Andrés y después de ver como su adre no para de sufrir, Luis decide acercarse a Joaquín y le regala una réplica de la loción que usaba su padre. Al olerla, el hermano mayor no puede contener la emoción y los dos hermanos rememoran su infancia. Algo que lleva a que Luis le diga a su hermano que le perdona por la traición que le hizo y Joaquín opta por deshacerse de todas las botellas para evitar seguir recurriendo al alcohol.

Andrés y Jesús vuelven a tener un fuerte desencuentro cuando el pequeño ve que su hermano se archa de casa y no duda en decirle si ha quedado con Elena tras verles en su despacho. Lejos de quedarse ahí, Andrés amenaza con contarle todo a Begoña y Jesús le dice que no tiene nada que ocultar y que su mujer lo sabe todo.

Y como Andrés había vaticinado, Jesús había quedado con Elena para que ella le diera todos los documentos que había conseguido. Tras caer en su chantaje, la ex secretaria espera que Jesús se olvide para siempre de ella y no duda en decir que volverá pero lo hará cuando Jesús haya muerto.

Capítulo 45 – Viernes 26 de abril

Tras hacerse las pruebas de fertilidad después de acudir al especialista que le recomendó Luz, Begoña se entera de que ella no tiene ningún tipo de problema para quedarse embarazada. Es entonces cuando Luz le propone a su compañera el cotejar las muestras que tenía de Jesús y Julia para saber si su hija es verdaderamente su hija o no al pensar que Jesús puede no ser fértil. Pero Begoña parece negarse en redondo.

Isidro sigue estando preocupado por su hija Fina después de la conversación que escuchó hablando con Carmen y es que sigue dándole vueltas por quién puede ser el hombre casado con el que su hija tiene una relación. Tras mucho pensárselo, el chófer no duda en decirle a su hija que ropa con el hombre casado y ella que no puede más termina diciéndole que de quién está enamorada es de una mujer. Algo que hace que él le suelte que menos mal que su madre está muerta.

En la cantina, Tasio tiene un desencuentro con su madre después de que esta no apruebe su relación con Carmen al descubrir que no va a misa y que es alguien que ha hecho incluso una sesión de fotos. Él le pide que la acepte y que haga por llevarse bien con su pareja pero parece que ella no está por la labor.

Damián y Digna vuelven a tener un momento incómodo después de que ella siga dándole largas. Y ella no duda en reprocharle que haya utilizado el desencuentro de sus hijos para ganarse enteros y que se sienta en deuda con él por conseguir que los dos se perdonaran.

En la fábrica, Jesús les cuenta a sus hermanos, a Damián y a Luis que deben adelantarse a Floral y sacar una nueva línea cosmética. Algo que provoca que Andrés no duda en preguntarle a su hermano de donde ha sacado la información después de intuir que ha utilizado a Elena para sacar información. Y Andrés le reprocha su juego sucio pero Damián esta vez da la cara por su primogénito.

Tras encontrarse en casa, Andrés se encara con Begoña por no haberle contado que sabía lo que sucedió entre su primo Valentín y Clotilde, la mujer de Jesús. Además no duda en reprocharle que se lo callara y que siga perdonando a Jesús con lo indeseable que es. Pero Begoña no duda en dar la cara por su marido ante su cuñado.

Por otro lado, Gema le cuenta a María que ha quedado con el caballero que le abordó en la boda. Todo mientras Joaquín le pide ayuda a Gaspar para conseguir ganarse de nuevo a su mujer tras el enfrentamiento que tuvieron. Así, Joaquín llegaba a casa con un ramo de flores cuando ella se había marchado.

Tras hablar con Damián, Begoña ha descubierto que Jesús y Clotilde tardaron más de cinco años en tener a Julia y eso le ha hecho reflexionar y pensar lo que le dijo Luz. Para ello, le pide a la doctora que utilice las muestras de Julia y Jesús y la doctora le dice que los resultados no son concluyentes y que los grupos sanguíneos no coinciden y que eso puede suponer que Julia no sea hija de Jesús.

Para salir de dudas necesitan saber el grupo sanguíneo de Clotilde y al descubrirlo, Luz descubre que el grupo sanguíneo de Julia no coincide con el de ninguno de sus padres y que por ende es imposible que Jesús sea el padre biológico de Julia.