El sentenciador retrato que Bárbara Rey llega a hacer de Ana Herminia y cómo es en realidad

Tras la boda de su hijo, Ángel Cristo, y Ana Herminia en ‘Supervivientes 2024’, Bárbara Rey había decidido mantenerse en silencio. Hasta ahora. Y es que la vedette ha dado un golpe en la mesa y ha explotado contra su ‘nuera’.

Pipi Estrada ha podido hablar con ella y ha compartido sus palabras este domingo 5 de mayo en el programa ‘Fiesta’. «Yo he tenido largas conversaciones con Bárbara Rey de madrugada, pero en una de ellas he extraído muchas reflexiones de Bárbara», comenzaba diciendo el periodista deportivo nada más entrar en el plató.

Según el colaborador, la madre de Ángel y Sofía Cristo le ha dicho que «hemos sufrido tanto mi hija como yo por Ángel solo quiero que nos dejen vivir tranquilas». «Estos dos están ahí, porque es el hijo de Bárbara Rey, que no olviden esto y sean un poco más agradecidos», continuaba Pipi, hablando en boca de la vedette.

Bárbara Rey carga contra Ana Herminia: «Es la mujer más falsa del universo»

La murciana también aseguraba, siempre según Pipi Estrada, que «cuanto más feliz sea mi hijo, más tranquila vivo yo. Así no tengo que soportar la presión a la que me sometía económicamente». El colaborador afirma que «lo que piensa Bárbara es que su hijo está guionizado por Ana, y ella marca los tiempos de esta relación».

Además, deja claro que Bárbara Rey no ha bloqueado a nadie, como así aseguró su hijo en ‘Supervivientes’: «Están mintiendo y me han bloqueado ellos, por lo tanto, que cuenten la verdad». La vedette no se muerde la lengua a la hora de hablar de Ana Herminia, a la que define como «la mujer más falsa del universo y lo siento por mi hijo que lo va a pagar muy caro. Nunca he sentido tanta vergüenza como el día de la boda en televisión. Ahora mismo no siento ni frío ni calor, es como si mi hijo fuera otra persona», sentencia.