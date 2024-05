Avance semanal ‘Sueños de libertad’ con la llegada de un nuevo personaje que lo revoluciona todo

‘Sueños de libertad’ volverá a su ritmo de emisión habitual la próxima semana después de que esta tuviera que hacer un parón por el festivo del 1 de mayo. Así, la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá cinco nuevos capítulos esta semana.

Cabe decir que ‘Sueños de libertad’ afrontará una nueva semana en la que todo dará un vuelco con el descubrimiento de Jesús sobre la paternidad de Julia y sobre todo con la llegada de Jaime, el marido de Marta que lo pondrá todo patas arriba. Un nuevo personaje al que da vida el actor Jesús Olmedo.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Mateo se despertaba en el dispensario y Luz le pedía que haga reposo. Es entonces cuando Damián le proponía irse a su casa para que esté cuidado y cumpla con las órdenes de la doctora. Este desmayo del trabajador provocaba un nuevo enfrentamiento entre Jesús y Andrés, que no dudaba en recriminarle a su hermano que permitiera que Mateo siguiera conduciendo pese a su estado y que de haberle pasado algo él habría sido el responsable.

Tras ver que la situación entre Isidro y Fina no es buena, Marta intentaba mediar entre ellos hablando bien de su amante ante su padre. Por su lado, Carmen no dudaba en ir en busca de su suegra para pedirle algo: que no le arruine a su hijo Tasio el día más importante de su vida y que les deje ser feliz juntos.

Finalmente, Luis se presentaba en el dispensario ante Luz con fuertes temblores y la doctora le reprochaba que no haya acudido a ella antes. Mientras él deliraba no paraba de piropear a la doctora, algo que provocaba un nuevo acercamiento entre ellos.

Jesús volvía a encararse con Begoña por haberle ido con el cuento a Andrés por lo de Mateo y ella le reprochaba que se negara a ayudar a un trabajador con un problema de salud. Begoña, que no puede más, terminaba echándose en brazos de Andrés y le contaba toda la verdad sobre lo de su madre Mercedes.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 6 al viernes 10 de mayo:

Capítulo 50 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 6 de mayo

Tras la enfermedad de Luis, Luz no dudó en quedarse dormida junto a él en la cama. Parece que los remedios de la doctora han surtido efecto y el perfumista está mucho mejor. Después de pasar la noche juntos, la relación entre ambos vuelve a ser buena. Aunque por ahora solo son amigos y ninguno se atreve a cruzar la línea para no estropearlo.

En pleno desayuno y al ver que Julia tiene un libro de poemas que cogió del desván pensando que era de su madre, Digna le cuenta a Begoña que en realidad ese libro no era de Clotilde si no de su hijo Valentín. Algo que provoca que a Digna le vuelvan los fantasmas y se echara a llorar al recordar a su hijo.

Después de quedarse dando vueltas de por qué Clotilde tendría entre sus cosas un libro de Valentín, Begoña no duda en compartir lo que ha descubierto con Luz. Y es que Begoña cree que Julia puede ser hija de Valentín después de haber sabido que Jesús no es su verdadero padre y le cuenta toda la verdad sobre la muerte de Clotilde.

Marta le da las gracias a Fina por tratar de defenderla ante Isidro pero la dependienta le deja claro a su novia que no reconoce a su padre y que ella no ha hecho nada malo y Marta le deja claro que ella no está sola pero que deben seguir con su relación en secreto.

En la fábrica, Jesús les cuenta a los De La Reina que ha conseguido el préstamo después de haber hipotecado la finca de los Olmos. Eso sí, no duda en decir que tienen que poner a trabajar horas extra a los trabajadores para conseguir adelante el trabajo. Pero tanto Andrés como Marta no están de acuerdo ni tampoco Damián y deciden contratar trabajadores extra.

Después de enterarse que Luis ha solicitado un crédito para hacerse con Los Olmos, Andrés no duda en pedirle explicaciones a su primo y el perfumista le cuenta que no ha conseguido comprar la finca que era de su madre por su alto precio pero que solo quería intentar hacer feliz a Digna. Y es entonces cuando Luis le propone a Andrés que si la nueva línea de perfumes funciona le ayude a comprar la finca, que es el último legado que unía a los De La Reina y los Merino.

Tras encontrarse en casa, Begoña le cuenta a Andrés que Jesús se niega a llevar a Mercedes a casa. Y él no duda en acompañar a su cuñada a visitar a su madre al sanatorio y ella aunque duda por lo que podría suponer si Jesús se entera termina aceptando.

Ángela se encuentra con Tasio y le pide perdón por haberle puesto las cosas tan difíciles a Carmen y le promete que no se entrometerá en su relación. Pero además la mujer aprovecha para contarle a su hijo algo que siempre le había ocultado. En el pasado tuvo una relación con un hombre casado que le dejó embarazada. Y él no duda en exigirle que le diga quién es su padre.

Por su parte, Claudia y Mateo siguen cada vez más unidos y la dependienta le cuenta a él que acudirá a la boda de Tasio y Carmen pese a lo al que lo ha pasado con todo este triángulo. Paralelamente, Damián le pide a Marta que deberían regalarle algo tanto a ella como a él por la boda.

Cuando Marta y Fina se encuentran en el almacén para hablar de su relación y que la De La Reina le entregue las llaves del apartamento que ha alquilado en Madrid para verse a solas suena el teléfono. Y es que Damián le exige a su hija que se presente en su despacho. Y es entonces cuando al darse la vuelta ve a su marido Jaime que ha vuelto a casa.

En casa de los De La Reina, Digna le pide perdón a Damián después de descubrir que él se opuso a que pudieran perder la finca de Los Olmos. Y justo en ese instante aparece Ángela, la madre de Tasio diciéndole a Damián que tienen que hablar de su hijo.

Capítulo 51 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 7 de mayo

Ángela le cuenta a Damián que le ha contado toda la verdad a Tasio aunque por ahora no le ha contado que él es su padre. Pero además ella no duda en decirle que debe ser él quien le cuente que es su padre durante la boda porque no tiene sentido seguir guardando ese secreto.

Begoña vuelve a subir al desván para tratar de encontrar alguna prueba sobre la relación de Valentín y Clotilde tras el libro de poemas que creía que era de Clotilde y entonces descubre una fotografía de ambos cuando llega Jesús y él le quita la llave para que no pueda seguir subiendo al desván.

Tras la llegada de Jaime, Marta se presenta con él en la tienda y Fina se queda descolocada y descompuesta al saber que ha vuelto el marido de su pareja y ella no duda en tratar de saber cuando se marchará y aunque ella dice que se irá en cuanto reparen su barco. Tras ello, Jaime le pide a Marta que su relación vuelva a ser la de antes y que se vaya con él pero ella rechaza su propuesta.

Luz sigue aconsejando a Begoña que le cuente a Jesús que ha descubierto que Julia no es su hija. Paralelamente, Jesús descubre que Begoña acudió a un ginecólogo a sus espaldas y él piensa que su mujer no puede procrear y por eso se lo ha ocultado. Y finalmente, Begoña le enseña las pruebas sanguíneas que corroboran que él no puede ser el padre de Julia.

Pese a la petición de Ángela, Damián se niega a confesarle la verdad a Tasio por el momento. El De La Reina no duda en decirle a Ángela que cuando todo salga a la luz la vida de todos cambiará para siempre y que todo puede estallar por los aires.

Y durante la ceremonia Claudia sufre un pequeño mareo. Tras hacerle unas pruebas, Luz descubre que la dependienta está embarazada. Paralelamente, Luis rechaza a Luz en el dispensario por miedo a que ella pueda volver a hacerle daño.

Capítulo 52 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 8 de mayo

Pese a ver los documentos, Jesús se pone violento con Begoña y se niega a aceptar que Julia no sea su hija. Además no duda en amenazar con denunciar a Luz por hacer pruebas de sangre sin su consentimiento y asegura que lo único que quiere ella es vengarse. Tras ello, Jesús no duda en forzar sexualmente a su esposa para demostrar que él es fértil y ella le pide que pare.

Al día siguiente, Andrés nota que ha sucedido algo entre Jesús y Begoña y que esta vez puede ser grave. Por su parte, Claudia se ha quedado completamente rota al saber que está embarazada y le pide a Luz no decirle nada a nadie y la doctora le presta todo su apoyo. Y Joaquín sigue tratando de encontrar nuevos trabajadores para sacar adelante el nuevo perfume.

Damián no duda en afearle a Marta que descuide a Jaime y lo poco que está relacionándose con su marido tras su vuelta. Mientras Fina harta de discutir con su padre y de que este le rechace cada vez que le pide que se olvide de estar enamorada de una mujer decide romper para siempre con Isidro.

Tasio le cuenta a Carmen que justo antes de su boda, su madre le reveló que Benito no era su verdadero padre y que él es fruto de una relación que tuvo con un hombre casado.

Tras lo sucedido con Jesús, Begoña no puede callarse y le cuenta a Luz que su marido se puso violento con ella y trató de forzarla al enterarse de que no era el padre de Julia. Justo en ese instante, él irrumpe en el dispensario y se enfrenta con la doctora y le amenaza con acabar con ella pese a que Begoña le reconoce que fue ella quién le pidió que cotejara sus muestras de sangre y las de Jesús.

Capítulo 53 – Jueves 9 de mayo

Tras pasar la noche junto a él cuando estaba enfermo, Luz le pide a Luis otra oportunidad para retomar su relación pero él se niega y cierra las puertas a volver a tener una relación íntima con ella. Después Begoña le pide disculpas a Luz por las formas de Jesús hacia ella y la doctora le pide que tenga cuidado porque su marido le da miedo pero Begoña trata de justificarlo.

Tras verles juntos, Damián les propone a Marta y Jaime que pasen la noche juntos en el apartamento que ella ha alquilado en Madrid. Pero Marta le da largas porque quiere cumplir con la promesa que le ha hecho a Fina de que no se va a acostar con su marido. Por su parte, Luz siente que quizás Jaime quiere quitarle su puesto pero Damián le hace ver que no tiene que temer eso.

Después de enterarse de que Isidro no ha acudido a la última revisión médica, Digna se encara con él y no duda en contárselo a Fina pero ella se siente mal por no poder tener una buena relación con su padre. Por otro lado, Claudia le dice a Luz que le aterra que su embarazo de Tasio salga a la luz y la despellejen por toda la colonia.

Andrés trata de hablar con Begoña preocupado por lo que ha visto de Jesús y se barrunta que algo ha pasado entre ellos y más después de que su hermano se haya ausentado de una reunión.

Finalmente, Jaime besa a Marta y logra llevarla a la cama. Por su parte, Jesús le cuenta a Begoña que ha estado en la consulta de otro doctor y le ha corroborado que Julia no puede ser hija suya. Ahora, Jesús cree que fue su primo Valentín quien violó a Clotilde y la dejó embarazada mientras Begoña cree que Clotilde y Valentín eran amantes.

Capítulo 54 – Viernes 10 de mayo

Jesús se niega a que alguien sepa que él es infértil y le pide a Begoña mentir a toda la familia y hacerles creer que es ella la que no puede tener hijos. Y ella no duda en aceptar la propuesta de su marido para evitar más escándalos. Ha llegado el día del cumpleaños de Julia y Andrés no puede soportar ver a su hija al saber toda la verdad.

Carmen le recrimina a Claudia que le diera plantón y ella le dice que sigue sin estar bien. La dependienta se enfrenta con su amiga porque desde la boda le ve rara y Claudia contesta con malas formas a Carmen y le dice que no quiere estar de carabina entre una pareja de recién casados.

En la tienda, Fina no duda en preguntarle a Marta si se acostó con Jaime y ella le cuenta que tuvo que hacerlo y traicionarla pero tiene que disimular con su marido para proteger su relación con ella. Y justo entonces Jaime se presenta en la tienda y pilla a su mujer con Fina.

En casa de los De La Reina todos le entregan a Julia su regalo de cumpleaños y la actitud esquiva de Jesús con su hija extraña a todos pero Begoña trata de hacer ver que todo está bien. Después, en el dispensario Begoña le cuenta a Luz que la actitud de Jesús le inquieta y que no sabe como se puede reconducir todo esto.

Por su parte, Tasio le cuenta a Carmen que ha decidido investigar quién es su padre biológico. Y presiente que no será difícil dar con su identidad investigando en los documentos y archivos de la fábrica. Por otro lado, Mateo trata de saber que le pasa a Claudia y por qué no quiere estar con Carmen ni Tasio.

Marta le dice a Fina que no quiere llevar a Jaime al apartamento de Madrid aunque él se lo ha propuesto después de la oferta que les hizo Damián. Fina le pide que no le lleve allí porque ese lugar es el símbolo de su relación en secreto y Marta le propone a Fina irse con ella hacia la capital poniéndole alguna excusa a Jaime. Al saberlo, Carmen le pide a Fina que tenga cuidado y que mantengan las formas para que nadie las descubra.

Digna vuelve a enfrentarse con Isidro y le echa la bronca por romper su relación con su hija Fina y que no puede perder la relación con su hija. Además no duda en estar pendiente de que el chófer se toe sus medicamentos, pero parece que él no está por la labor.

Cuando Marta y Fina se disponen a disfrutar de su relación en Madrid y no dudan en ir cogidas del brazo, Jaime irrumpe en el portal y las pilla juntas dejando a las dos descolocadas.