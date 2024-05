Jorge Javier y su madre no se cortan en opinar así de los Mozos de Arousa y ya hay reacción

Este domingo 5 de mayo se celebró el Día de la Madre, y, como viene siendo habitual, nuestros famosos han aprovechado para presumir de las suyas. Tal es el caso de Jorge Javier Vázquez, quien ha compartido un vídeo en Instagram demostrando una vez más, la gran relación que tiene con su madre María, de la que sin duda ha heredado su sentido del humor.

«Hola María. ¿Estás bien? ¿Qué estás viendo?», le pregunta el presentador a su madre, mientras ve ‘Reacción en cadena’. «Los niños», responde ella, haciendo referencia a Los Mozos de Arousa, el trío gallego que triunfa cada tarde en el concurso conducido por Ion Aramendi em Telecinco.

A raíz de esto, Jorge Javier le hace a su madre una pregunta, pidiéndole que «le conteste con sinceridad»: «¿A quién quieres más a los Mozos de Arousa o a mí?». María, un tanto descolocada por esta pregunta, contesta: «Hombre son cariños diferentes. A ti, por supuesto, pero a ellos también los quiero».

Jorge Javier, a su madre: «Tienes un coño de aquí a Logroño»

No contento con esta respuesta, el presentador de ‘Supervivientes’ va más allá, y le pregunta: «¿Tú te imaginas la vida sin mí?». «Ay, eso no me lo digas», le pide María, antes de que su hijo le repregunte: «¿Y te imaginas la vida sin los Mozos de Arousa?». «Algún día vendrá alguien que los desbancará», asegura, aunque reconoce que «no quiere que llegue ese momento».

«Además está Bruno que es un gran bailarín», añade María, tirando de ironía recordando el paso del joven por ‘Bailando con las estrellas’ y provocando las carcajadas de Jorge Javier, quien le suelta: «Tienes un coño de aquí a Logroño, ¿lo sabes, no?». Madre e hijo no pueden evitar echarse a reír, poniendo de manifiesto, una vez más, la excelente relación que tienen.

El vídeo ha causado furor entre sus seguidores, quienes les han mostrado su cariño dejando emoticonos de corazón o de carcajadas. «Más buena gente la Mari», «Que bonita»; «Yo me meo toa conitgo, eres lo más», «Que mamá más bonita» o «Guapos. Feliz Día de la madre», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Instagram.

El mensaje de Los Mozos de Arousa al vídeo de Jorge Javier y su madre

Los Mozos de Arousa no tardaban en reaccionar a estas palabras de ‘La Mari’. Y lo hacían compartiendo un vídeo en sus redes sociales, mandándola un cariñoso mensaje.

«Ey chicos, sabéis que hoy es el Día de la Madre», empieza diciendo Bruno Vila en el vídeo compartido en su perfil de Instagram. A raíz de lo cual comienza un rifirrafe entre los tres por ver cuál de sus madres es la mejor. Un pique al que pone fin el exconcursante de ‘Bailando con las estrellas’, el encargado de mandar un emotivo mensaje a la madre del presentador.

«Bueno, no sabemos cuál es la mejor pero lo que sí sabemos es que hay una mujer, que es Mari, la madre de Jorge Javier que nos ve todas las tardes y le queremos agradecer que siempre esté ahí con nosotros, que no se imagina la vida ya sin nosotros. Y que incluso ha valorado mis progresiones en el baile. Así es que Mari, un fuerte abrazo. Te queremos», sentencia Bruno, mientras que Raúl y Borjamina también la mandan besos.