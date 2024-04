Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el capítulo de este viernes 19 de abril?

Tras casi dos meses de emisión, ‘Sueños de libertad‘ se ha convertido en la serie estrella de las tardes e incluso está empezando a triunfar fuera de nuestras fronteras pues ha sido seleccionada como una de las ficciones más destacadas a nivel internacional tras colarse en una de las listas más exclusivas: la prestigiosa consultora The WIT.

Este viernes 19 de abril, Antena 3 ofrecerá el capítulo 38 de la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Alain Hernández. En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras quedarse en blanco y pensar en Begoña, Andrés le daba el sí quiero a María y los dos contraían matrimonio.

En pleno enlace, Luis y Joaquín volvían a tener un fuerte enfrentamiento con Digna tratando de evitar que sus hijos sigan a la gresca. Además, ella no dudaba en dejarle claro a Damián que entre ellos no puede haber nada y que simplemente serán la criada y el señor de la casa. Por su lado, Gema era sorprendida por alguien que le llamaba Irene y se veía acorralada.

Marta, harta de tener que dar explicaciones sobre la ausencia de su marido en la boda y optaba por escapar y quedar con Fina en un hotel para pasar de nuevo la noche juntas. Por su lado, Jesús volvía a encararse con Begoña tras ver que le habían regalado un cuadro a su hermano y María de un lugar muy especial para Andrés.

Finalmente, Begoña volvía a acudir al sanatorio junto a Luz para investigar sobre el embarazo de su tía. Y es entonces cuando Sor Remigia acorralada se veía obligada a destapar la gran mentira: Eugenia en realidad se llama Mercedes y es la madre de Begoña y no su tía.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 40 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes 19 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 40 de ‘Sueños de libertad’

Tras pasar de nuevo la noche juntas, Marta le propone a Fina alquilar un apartamento para poder seguir con su relación en secreto y poderse encontrar así siempre que quieran sin la necesidad de tener que acudir a un hotel y sin fingir que son primas. Pero Fina trata de pedirle cala a Marta porque si las descubren las podrían detener.

En la tienda, Carmen no entiende por qué doña Marta ha dejado de confiar en ella y le haya dado de lado en favor de Fina y su compañera trata de hacerla ver que no ha pasado nada y que no se enfrente a su jefa. Por su parte, Tasio le pide a Carmen que se case con él pero ella le rechaza.

Damián le pide a Digna seguir con su buena relación como han tenido durante todos estos años pero ella sigue mostrándose distante con él y que no pueden seguir teniendo una buena relación por todo lo que ha ocurrido entre los De La Reina y los Merino.

Mientras, Gema sufre los enfrentamientos entre Joaquín y Luis después de que él le reproche que ella le empujara a traicionar a su hermano para evitar que los dos fueran despedidos por Jesús. Después Digna le pide a su nuera que reconozca sus culpas y trate de ayudar a que sus hijos consigan reconducir su relación.

Después de descubrir que su tía en realidad es su madre, Begoña no para de darle vueltas a todo y duda si compartir la verdad con Jesús o seguir en silencio. Y finalmente, Begoña opta por visitar a su madre para ver si es capaz de reconocerse a ella de joven. Al ver una fotografía, Mercedes se reconoce y termina abrazándose a Begoña al entender que ella es su hija y no su sobrina.